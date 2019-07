Le ministre de l’Agriculture Baba Moulaye Haidara, lors d’une séance de travail tenue avec le personnel de l’Office du Niger, a rassuré les paysans de cette entreprise qui souffrent d’insuffisance d’engrais, d’une mise à disposition imminente de la fumée blanche pour tous.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture Baba Moulaye Haidara, pendant qu’il tenait une séance de travail, dans la salle de conférence de l’Office du Niger avec le personnel de ladite entreprise.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs qui, pendant longtemps sont en crise de la matière car selon les propos du ministre Haïdara, l’engrais sera bientôt à la disposition de nos paysans pour faire face à la campagne agricole 2019/2020.

« Dans le meilleur délai, vous aurez de bonnes informations, Inch-Allah », telle est la phrase qu’a tenue le ministre à l’endroit de tous les paysans de l’ON.

On peut aussi dire que c’est suite à l’interpellation des paysans, en plus du plaidoyer du Président Directeur Général de l’Office, Dr Mamadou M’Baré Coulibaly que les plus hautes autorités ont pris cette crise à bras-le-corps afin de trouver une solution idoine à la problématique d’engrais, surtout en zone Office du Niger.

Aux dires du ministre Baba Moulaye Haidara, «l’Office du Niger est stratégique pour l’Etat et le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta et le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé sont aussi engagés que moi pour aider l’Office du Niger à faire face à la campagne agricole 2019/2020 », a-t-il souligné.

Pour terminer, il a tenu à promettre d’être fréquemment à l’Office du Niger, car dit-il, que cette entreprise peut faire le Mali dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, d’où l’occasion pour lui de placer sa confiance en elle.

Mahamadou Sarré

