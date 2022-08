Demeuré à la touche en dépit de la rectification de la trajectoire de la transition, ce candidat à la Primature disparu des radars a trouvé le moyen de rebondir. Le Pr Clément Dembélé – puisque c’est de lui qu’il s’agit – a profité de la pénurie d’engrais qui guette le Mali pour enfourcher ses grands chevreaux à coups de dénonciations et d’appels à la révolte des paysans. Une récupération politique qui ne dit pas non, pour qui connaît les ambitions exagérées de l’homme. En effet, dans une vidéo qu’il prit soin de diffuser lui-même sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, le Président de la Plateforme Contre la Corruption et le Chômage (PCC), Clément Dembélé, invite les paysans à se révolter contre non seulement la hausse des prix mais également la pénurie d’intrants agricoles. Allant du coq à l’âne et tel un Cassandre, le sieur Dembelé annonce une campagne catastrophique pour le Mali.

Mais ce qu’il n’explique pas dans l’élément – probablement par déficit d’informations sur le sujet – , c’est qu’il n’y a pas de problèmes d’engrais dans les zones CMDT et OHVN, approvisionnées par le GIE regroupant la confédération des producteurs de coton, de la CMDT et de l’OHVN. Et, selon nos sources, contrairement à l’annonce faite par les oiseaux de mauvais augure, les plus hautes autorités sont à pied d’œuvre pour subventionner l’engrais destiné à la culture du riz, notamment dans les zones hors CMDT.

En définitive, le Pr, par peur ou par mégarde, n’a fait aucune mention sur les raisons principales de cette pénurie, notamment l’embargo et la guerre russo-ukrainienne. Compréhensible, puisqu’il n’a levé le petit doigt pour demander aux plus hautes autorités de trouver au plus vite un terrain d’attente afin d’éviter la situation actuelle. Or ce sont justement les conséquences de l’embargo que le Mali est en train de gérer actuellement.

Le malheur de Clément est que sa manœuvre de mettre dos-à-dos les plus hautes autorités et le monde paysans n’a pas eu d’échos. Les paysans semblent avoir autre chose à faire que de miser sur un cheval perdant.

Et contrairement aux annonces sur fond de calomnie et de campagnes de dénigrement, le Mali, selon les indications des superficies, la nouvelle campagne cotonnière et agricole dans l’ensemble s’annonce exceptionnelle.

Amidou Keita

