Avec comme ambition de jouer un rôle de premier plan dans l’accompagnement des entreprises notamment les PME dans la zone Uémoa, la Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, vient de lancer l’Atlantique Leasing au Mali. Une solution de financement qui offre aux entreprises la possibilité de financer leurs biens d’équipement à travers le crédit-bail. La nouvelle offre fait ainsi son entrée au Mali après un franc succès en Côte d’Ivoire à la suite d’une grosse expérience de Leasing au Maroc.

La cérémonie officielle du lancement de l’Atlantique Leasing présidée par le directeur général Habib Blédou a eu lieu le mercredi dans un hôtel de Bamako. C’était en présence du directeur général de l’Atlantique Business Center International, Habib Koné, ainsi que e plusieurs autres collaborateurs de la Banque Atlantique-Mali.

Dans sa démarche de proposition de solutions financières innovantes et adaptées à l’environnement, la Banque Atlantique, à travers le lancement d’Atlantique Leasing, réaffirme ainsi son engagement aux côtés des entreprises locales avec une solution efficace de financement leur permettant d’acquérir des biens mobiliers fixes ou roulants pour le développement de leurs activités tels que: matériels informatiques et bureautiques, groupes électrogènes, matériels industriels, matériels médicaux, matériels agricoles, groupes électrogènes.

Dans son explication, le Chargé de Crédit-Bail a fait savoir qu’en contrepartie d’un engagement à verser des loyers sur une durée déterminée, la Banque Atlantique acquiert pour le compte de l’entreprise des biens d’équipement nécessaires à son développement. Au terme du contrat et à la fin de la période convenue, l’entreprise pourra procéder à la prorogation de la durée de la location ou choisir de racheter lesdits équipements ou encore si elle le souhaite, se désengager de l’équipement au profit de la banque. ” L’Atlantique Leasing offre une expérience unique aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’un financement à100 % des biens d’équipement et du remboursement sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. La Banque Atlantique assure un accompagnement personnalisé, tant sur les aspects financiers, juridiques que techniques pendant l’élaboration du projet et s’engage sur une rapidité d’exécution dans le traitement pour l’acquisition ou le renouvellement des équipements. Cette solution de financement intègre l’assurance tous risques ainsi que la géo localisation. L’entreprise peut par ailleurs récupérer la TVA sur les loyers payés”, a détaillé Paul Henri Christian Lamblin.

-Ouverture de 3 nouvelles agences:

Ambitionnant de devenir leader du marché en s’appuyant sur l’expertise de la maison mère (le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), la Banque Atlantique Mali prévoit aussi en 2019 l’ouverture de 3 nouvelles agences visant l’accroissement de son réseau afin de garantir à sa clientèle un accompagnement d’excellence.

Avec 13 ans de présence dans le paysage bancaire malien, la Banque Atlantique compte 220 collaborateurs et plus d’une vingtaine d’agences pour plusieurs milliers de clients. “La Banque affiche fin 2018 un total bilan de près de 300 milliards de F CFA et compte parmi les acteurs financiers clés du pays”, a révélé le directeur général Habid Blédou.

-A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP):

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten (10) des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.

Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement.

Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l’inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d’origine.

Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.

Alassane Cissouma

