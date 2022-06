La Banque malienne de solidarité (BMS-SA) a tenu l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, le 17 mai 2022 à Bamako. Selon le communiqué publié à l’issu de la rencontre, la principale décision a été l’augmentation des fonds propres de la Banque de 45 milliards en capital social et en primes d’émission.

Ainsi, a-t-on souligné, le capital social de la BMS SA passe de plus 34 milliards de francs Cfa (34 595 270 000 F Cfa) à un peu plus de 68 milliards F Cfa (68 055 020 000 francs Cfa), soit une augmentation nette sur le capital d’environ 33 milliards F Cfa (33 459 750 000) par la création de 3 345 975 actions nouvelles de 10 000 francs Cfa chacune.

Cette augmentation de capital, a précisé le communiqué, s’inscrit dans la vision de la Direction générale. Elle vise à conforter les fonds propres afin de permettre à la Banque de développer ses activités dans le respect des normes prudentielles édictées par les autorités monétaires. L’augmentation de capital donne également à la BMS les moyens de poursuivre une croissance soutenue et équilibrée en sa qualité de banque d’importance systémique nationale. Elle lui assure aussi le maintien de son indépendance décisionnelle.

L’Assemblée générale n’a pas manqué de remercier les anciens et les nouveaux actionnaires ainsi que les autorités nationales pour leur confiance renouvelée et pour le succès de l’opération ayant permis de mobiliser la quasi-totalité des fonds sollicités. Le Conseil d’administration, la Direction Générale et tout le personnel les assurent de leur engagement à poursuivre et à renforcer le rôle de la BMS-SA dans le processus de développement économique du Mali et de la sous-région.

K.T

Commentaires via Facebook :