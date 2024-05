Campagne agricole 2024 : Le prix du coton revu à la hausse pour booster la production

Le Conseil supérieur de l’agriculture (CSA) s’est tenu le 30 avril 2024 à Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi Goïta. Cette rencontre annuelle permet de dresser le bilan de la campagne agricole passée et de planifier celle à venir.

Relevant d’un plan ambitieux, les projections pour la prochaine campagne visent à accroître progressivement la production annuelle de coton et pour développer des millions d’hectares destinés à améliorer significativement les rendements. Ce plan sera soutenu par la fourniture continue d’engrais, partiellement subventionnés par l’État.

Ce plan de la campagne agricole 2024 prévoit une production de plus de 11 millions de tonnes de céréales pour un investissement de plus de 280 milliards FCFA. En 2023, la production céréalière s’élevait à 9,9 millions tonnes, celle du coton à 590 558 tonnes, 99 748 tonnes viande rouge, 13 661 tonnes de lait. Pour booster sa production, le prix d’achat du kilogramme du coton graine 1er choix passera de 295 à 300 F CFA. Le sac de 50 kg d’engrais minéraux est fixé à 14 000 F CFA contre 3 000 F CFA pour les engrais organiques, 1 500 F CFA le kg de semences de maïs hybride et 17 500 F CFA pour un kilogramme de bio-stimulant ovalis.

Cette 14e session a non seulement réaffirmé l’importance centrale de l’agriculture dans l’économie, mais également dans la stabilité sociale et politique du Mali. Elle a révélé un engagement profond pour transformer le secteur agricole en 2024, en introduisant de nouvelles technologies et en soutenant les agriculteurs face aux défis climatiques, pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

