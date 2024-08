Dans le cadre du 25e anniversaire de la fête du trône, célébrant le 30 juillet chaque année l’accession du Roi Mohamed VI à la tête du Royaume du Maroc, l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc, conjointement avec Confenat-Mali, a organisé lundi 29 juillet à l’hôtel Olympe de Bamako une journée commémorative marquée par plusieurs activités dont une conférence débat, une exposition photos, des séances de bénédiction pour la famille royale, sans oublier des distributions de répas aux démunis.

Cela fait la nième année consécutive que l’Amama, en collaboration avec la Confenat, célèbre les festivités de la Fête du Trône. Ce 25e anniversaire, faut-il le rappeler était placé sous la présidence de S. E. Driss Isbayène, l’ambassadeur de Sa Majesté Mohamed VI au Mali, représenté à la cérémonie par le 1er conseiller de l’ambassade du Royaume du Maroc au Mali Abdelillah El Qaisy.

La journée commémorative a enregistré une forte participation des membres de l’Amama constituée d’anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc, d’Hamidou Traoré, vice-président du Conseil national de Transition. Sans oublier des membres de la Confenat qui étaient aussi de la partie et des responsables de sociétés et entreprises marocaines au Mali.Dans son mot de bienvenu à l’assistance, l’honorable Moussa Diarra, président de l’Amama ancien député de Ségou, n’a pas manqué de saluer l’exemplarité de la coopération entre nos deux pays et les deux peuples. Il a précisé que la Fête du Trône consacre l’intronisation de Sa Majesté le Roi sur le trône de ses Illustres Aïeux. C’est une très vieille tradition pour la Dynastie Alaouite qui est au pouvoir au Maroc. “Sa Majesté le Roi Mohamed VI Ben Al Hassan, paix à son âme, son intronisation a eu lieu le 30 juillet 1999. La Fête du Trône a donc lieu le 30 juillet de chaque année. Et cette année c’est le 25e anniversaire“, a-t-il rappelé.

A ses dires, la Fête du Trône est celle qui est la plus officielle et la plus populaire du Royaume. Elle consacre le renouvellement du serment d’allégeance de toutes les tribus du Royaume chérifien à sa Majesté le Roi. Elle donne lieu à des cérémonies officielles, a-t-il poursuivi, des réjouissances populaires et à des prières intenses et des bénédictions à l’endroit du Souverain de la famille royale, du Royaume et du peuple marocains. “Cette année particulièrement l’Amama a préparé, en plus un programme restreint tenant compte du deuil annoncé d’activités religieuses, et d’une conférence sur les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays, une exposition photo”, a-t-il indiqué.Le président de l’Amama a invité le représentant de l’ambassadeur à transmettre “à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, à la Glorieuse Famille Royale attristée, ainsi qu’a tout le peuple frère du Maroc, les félicitations et les bénédictions des personnalités ici présentes, des membres de l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc (Amama), des membres du Conseil fédéral de la Tarîqa Tidjaniya au Mali (Confenat-Mali)”.

Se félicitant de cette initiative de l’Amama et de la Confenat, le représentant de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali Abdelillah El Qaisy s’est aussi réjoui de la coopération entre le Mali et le Maroc dans divers domaines comme les télécommunications, le secteur bancaire, le transport aérien avec Royal Air.

“Ce sont des relations multisectorielles, concrètes, des projets concrets et un partenariat gagnant-gagnant. Le Maroc et le Mali ont toujours travaillé pour le progrès, l’intégration régionale et le développement“, a précisé le diplomate marocain. Il a poursuivi que son pays a été toujours du côté du Mali dans les moments difficile.

“Nous avons toujours travaillé main dans la main pour un avenir meilleur pour les deux peuples à l’image de l’Initiative Atlantique de Sa Majesté pour faciliter l’accès des pays du Sahel enclavés à l’océan Atlantique”, a souligné le représentant de l’ambassadeur du Royaume du Maroc. Cette initiative royale s’inscrit selon lui dans le cadre de l’engagement du Maroc à créer une zone de prospérité, en facilitant le commerce et le développement.“Ceci témoigne la vision stratégique du Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud”, s’est félicité Abdelillah El Qaisy.

Un des temps forts de cette journée commémorative a été la conférence débat portant sur les relations Mali-Maroc avec quatre thèmes au programme. Il s’agit de l’historique des relations Mali-Maroc, le partenariat Mali-Maroc dans le développement rural, les relations islamiques entre le Mali et la Maroc. Des thèmes qui ont été développés par des spécialistes du domaine en la matière. Une exposition photos retraçant l’amitié Mali-Maroc et une distribution de repas aux plus démunis, une habitude chère au Roi du Maroc Mohamed VI, ont été des activités phares de cette cérémonie.

Ravi par les images de cette exposition photos dont la plupart datent des premières heures de l’indépendance du continent noir, le représentant de l’ambassadeur a souhaité que cette exposition soit vue par le plus grand nombre de nos compatriotes.

Kassoum Théra

