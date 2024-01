Anthony J. Blinken, secrétaire d’Etat américain, a affirmé que les Etats-Unis apprécient particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d’Ivoire dans la lutte contre l’extrémisme et la violence. A ce titre, il a annoncé un nouveau financement de 45 millions de dollars dans le cadre de la stratégie américaine visant à prévenir les conflits et à promouvoir la stabilité dans les Etats côtiers d’Afrique de l’Ouest. C’était lors de sa visite en Côte d’Ivoire les 22 et 23 janvier derniers.

Selon le secrétaire d’Etat Blinken, avec ce nouvel investissement, les Etats-Unis auront investi près de 300 millions de dollars au cours des deux dernières années, en aide axée sur la lutte contre l’instabilité sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest.

Il dira que son pays travaille également à renforcer la capacité de sécurité de la Côte d’Ivoire. A l’entendre, il y a eu une augmentation multipliée par 15 des équipements de formation pour les militaires au cours de l’année écoulée. “Nous augmentons également les investissements dans les forces civiles“, dira-t-il.

A. Blinken a salué l’approche adoptée par la Côte d’Ivoire qui, selon lui, a consisté à travailler avec les communautés, écouter les communautés, s’assurer que leurs forces de sécurité comprennent les besoins et les préoccupations des communautés locales et construire ensemble la sécurité. “La Côte d’Ivoire montre la voie à suivre et je pense que cela peut servir de modèle très puissant pour d’autres pays“, a-t-il lancé.

La visite du secrétaire d’Etat Blinken à Abidjan les 22 et 23 janvier 2024 rentre dans le cadre des engagements pris lors du Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique en élargissant les partenariats avec le gouvernement, les institutions et le peuple de Côte d’Ivoire. Lors de cette visite, le secrétaire Blinken a rencontré le président Alassane Ouattara et des hauts membres de son gouvernement pour discuter des priorités communes visant à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, à développer la croissance économique et le commerce, à améliorer la sécurité en Côte d’Ivoire et dans la région, ainsi que des programmes visant à faire progresser le climat, l’alimentation, la sécurité et la santé.

Pour M. Blinken, l’avenir de l’Amérique et de l’Afrique, leurs peuples, leur prospérité sont liés comme jamais auparavant et que les États-Unis sont déterminés à développer leurs partenariats à travers le continent.

Le secrétaire d’Etat du gouvernement des Etats-Unis n’a pas manqué de saluer la Cote d’Ivoire pour la bonne et magnifique organisation de la CAN.

Ibrahima Ndiaye

xx

Antony Blinken en tournée en Afrique de l’ouest :

Contrer l’influence de Pékin et Moscou à tout prix

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a débuté ce lundi 22 janvier 2024 une tournée d’une semaine en Afrique de l’Ouest (Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Nigeria et Angola). L’objectif de cette tournée africaine est de contrecarrer l’influence de Pékin et de Moscou.

Près de onze mois après sa toute première visite en Afrique de l’Ouest (Niger) avec la libération de Jeffrey Woodke, un humanitaire travaillant au Niger depuis 1992 au compte de l’ONG JEMED et le journaliste français Olivier Dubois, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est à nouveau en tournée d’une semaine dans l’espace ouest africaine (Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Nigeria et Angola).

Lundi 22 janvier 2024, le chef de la diplomatie américaine a fait une très rapide escale au Cap-Vert où il s’est entretenu avec les autorités dans plusieurs domaines dont la stabilité démocratique du Cap-Vert auquel Washington a accordé quelque 150 millions de dollars à travers deux programmes, incluant notamment l’expansion du Port de Praia, l’amélioration de routes et du système de distribution d’eau potable.

Dans la soirée du lundi, le Boeing transportant le chef de la diplomatie américaine s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Aussitôt il s’est rendu au Stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé pour assister au match Côte d’Ivoire-Guinée équatoriale.

Le lendemain, M. Blinken a eu des échanges avec les autorités ivoiriennes. Lors d’un point presse avec M. Ouattara, Antony Blinken a salué la consolidation de la démocratie depuis l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara en 2011. Mais surtout le fait que le pays a pour l’heure réussi à endiguer la menace jihadiste alors que la Cote d’Ivoire est frontalière avec le Mali et le Burkina, deux pays en proie à l’insécurité.

Washington est en négociation pour essayer d’accroitre sa présence militaire en Afrique de l’Ouest avec l’installation des drones de reconnaissance et l’utilisation des aérodromes de trois pays côtiers : le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Bénin, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Blinken s’est rendu mardi au Nigeria où il s’est entretenu avec le président nigérian, Bola Tinubu sur plusieurs questions (démocratie dans la sous-région, guerre Israël-Hamas…) La dernière étape de cette tournée africaine de Blinken prend fin ce vendredi avec l’étape d’Angola. Dans ce pays lusophone, le secrétaire d’Etat américain a essentiellement parlé de coopération entre le pays de l’oncle Sam et Luanda sur le plan économique, climat et sécurité.

L’objectif de cette tournée africaine de Blinken, la quatrième sur le continent depuis qu’il occupe le département d’Etat américain, est de réaffirmer l’engagement de Washington à un haut niveau avec l’Afrique d’une part. Et d’autre part de freiner l’influence de Pékin et Moscou à tout prix en Afrique précisément en Afrique de l’Ouest.

Washington, Pékin et Moscou mènent depuis des années une guerre d’influence sur le continent en multipliant les sommets (Sommet Afrique-Etats-Unis, Sommet Afrique-Chine, Sommet Afrique-Russie…) et les tournées diplomatiques des ministres des Affaires étrangères en Afrique.

Hasard ou simultanéité du calendrier ? La visite du chef de la diplomatie américaine intervient quelques jours après une visite de son homologue chinois, Wang Yi, qui s’était rendu en Côte d’Ivoire, au Togo, en Tunisie et en Egypte. Pékin est depuis longtemps très actif sur le continent en finançant notamment des infrastructures dans de nombreux pays.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov devrait aussi entamer une tournée africaine pour rassurer et soigner ses partenaires africains.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :