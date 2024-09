9e forum pour la coopération sino-africaine : Le colonel Assimi Goïta accueilli avec tous les honneurs à Beijing

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta séjourne dimanche 1er septembre à Beijing où il participe aux travaux du 9e sommet pour la coopération sino-africaine qui prendra fin ce vendredi, 6 septembre.

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat, est arrivé le dimanche 1er septembre 2024, à Beijing, en République populaire de Chine, où il participe au 9e sommet du Forum pour la Coopération Sino-Africaine (Focac). Le président de la Transition est accompagné d’une importante délégation, comprenant cinq ministres : le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo ainsi que le ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara. A sa descente d’avion, le président Goïta a été reçu avec tous les honneurs. Le représentant diplomatique du Mali en Chine, Elise Jean Dao, était également présent. Les enjeux de cette visite en Chine sont nombreux et stratégiques pour le Mali.

Visite à Norinco, une structure spécialisée dans la fabrication d’armements :

Une étape importante pour le colonel Assimi Goïta

Cette première visite du président de la Transition, le lundi 2 septembre dernier, a été conclue par la signature d’une importante convention. Cet accord entre la partie chinoise et malienne, signé par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, et le directeur de la société Norinco, porte sur l’acquisition de nouveaux équipements militaires.

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a effectué, le lundi 2 septembre 2024, une visite officielle à l’entreprise Norinco, une structure spécialisée dans la fabrication d’armements. Cette visite marque la première d’une série d’autres inscrites à l’agenda du président Goïta avant l’ouverture du 9e Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), qui a débuté, le 4 septembre, Beijing.

Accompagné de colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants, de son cabinet et de quelques membres du gouvernement, le colonel Assimi Goïta a été accueilli avec un grand honneur à Norinco. Le président de la Transition a pu découvrir, à travers une projection et une visite guidée, les dernières innovations technologiques en matière de défense et les secteurs d’intervention de l’entreprise. Parmi les blocs visités, figuraient des armes légères, des drones et des systèmes d’artillerie ultra-performants. Cette première visite du président de la Transition a été conclue par la signature d’une importante convention. Cet accord entre la partie chinoise et malienne, signé par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, et le directeur de la société Norinco, porte sur l’acquisition de nouveaux équipements militaires. Cette initiative vise à renforcer davantage les capacités de défense du Mali, où les défis sécuritaires demeurent au cœur des préoccupations des plus hautes autorités de même que les populations.

Rencontre bilatérale entre le Mali et la Chine :

Assimi Goïta et Xi Jinping saluent l’amitié historique !

En prélude à l’ouverture du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a été reçu en audience, le lundi 2 septembre 2024 par son homologue de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au Palais du peuple. Ce fut l’occasion, pour les deux chefs d’Etat, de saluer l’excellence de la coopération entre leurs pays tout en prônant le renforcement de cette relation, qui remonte à l’indépendance du Mali.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Transition a exprimé sa satisfaction quant à l’état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine. Que ce soit dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l’agriculture ou des infrastructures et de l’énergie, le Mali a bénéficié de l’appui de la Chine sous diverses formes.

“Nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs avec la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos Etats, la défense des intérêts de nos peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures, mais surtout le rejet de la manipulation liée aux questions des droits de l’Homme”, a souligné le Président de la Transition.

Xi Jinping a rassuré que ces principes sont fermement ancrés dans la politique d’assistance internationale de la Chine. Des principes qui forment les fondations d’une amitié sino-malienne de longue date. Lors des échanges, le président chinois a laissé entendre que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de partenariat stratégique.

La Chine s’engage, en conséquence, à poursuivre et intensifier sa coopération avec le Mali tout en l’accompagnant dans la voie de son développement, conformément à ses réalités nationales. Il s’agit d’écrire une nouvelle page historique dans les annales de la coopération sino-malienne.

Le président Goïta a salué la décision de son homologue chinois d’élever le niveau du partenariat entre les deux pays à un niveau stratégique. Le Mali adhère au principe d’une Chine unie et salue les prouesses de la diplomatie chinoise sur la scène internationale, notamment à travers le rapprochement des Iraniens et des Saoudiens.

Après le Palais du peuple, le président de la Transition a été reçu par le président du Comité permanent du bureau politique du parti communiste chinois (CCP), également président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Le JI.

Tout en saluant l’engagement du président de la Transition pour l’épanouissement de son pays et sa volonté de maintenir d’excellentes relations avec la Chine, M. Zhao Le JI est longuement revenu sur l’expérience chinoise du développement. Il a ainsi partagé avec le colonel Assimi Goïta la stratégie chinoise de lutte contre la pauvreté.

Sur la voie de la modernité, la lutte contre la pauvreté est une question extrêmement importante, a souligné le Président du Comité permanent du bureau politique du CCP, tout en partageant quelques recettes de lutte efficace contre le phénomène.

Source Présidence du Mali

Gangfeng et Wang Kang :

Des investissements stratégiques pour le développement du Mali !

Après sa rencontre avec son homologue chinois et la visite de l’entreprise de fabrication d’armements, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat, a accordé, le lundi 2 septembre 2024, deux audiences aux représentants de deux sociétés : Gangfeng et Wang Kang.

Le président-directeur général de Gangfeng, Wang Xiaoshen, a exprimé sa satisfaction après la rencontre : “Nous avons eu l’honneur d’être reçus par le Président de la Transition pour discuter des investissements de Gangfeng au Mali, notamment du projet de Goulamina. Ce projet avance très bien. Nous sommes en train de finaliser l’étalonnage de certains équipements et l’inauguration est prévue pour novembre 2024”. Il a précisé que Gangfeng est une entreprise qui s’intéresse particulièrement au secteur du lithium ainsi qu’à l’extraction et au traitement des minerais. Gangfeng opère sur l’ensemble de la chaîne industrielle du lithium. C’est pourquoi le président de la Transition n’a pas manqué de souligner l’importance stratégique de ce projet pour le Mali et pour Gangfeng.

Quant à Wang Kang, son représentant a partagé les ambitions de son entreprise au Mali : “Conformément à notre stratégie, nous avons planifié des investissements dans plusieurs domaines au Mali, notamment le ciment, la céramique, la chaux et la production de fer. Le montant total de ces investissements s’élève à environ plusieurs millions de dollars et pourrait aider à la création de plus 3000 emplois permanents”. Le Mali est actuellement un importateur de ciment, mais l’ambition de Wang Kang est de faire du Mali un exportateur de ce matériau indispensable pour les réalisations d’infrastructures.

Le représentant de Wang Kang a également annoncé qu’une visite de travail imminente du PDG de l’entreprise est prévue au Mali, au cours de laquelle un mémorandum d’entente devra être signé.

Source Présidence du Mali

