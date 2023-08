Acculée sur le continent africain : La France n’est plus que l’ombre d’elle-même

Aucune nation au monde n’échappe à l’usure du temps tel est le cas de la France. Pays des philosophes de lumière, berceau de la déclaration universelle des droits de l’homme avec la révolution du 14 juillet 1789, la France a pleinement contribué à la libération de la plus grande puissance du monde les Etats Unis d’Amérique. Pour son courage pendant cette guerre contre la Grande Bretagne, La Fayette a été promu à l’âge de 19 ans général par George Washington. Qu’un pays qui a connu un tel rayonnement à travers le monde puisse tomber aussi bas a étonné à plus d’un titre. En Europe la France a été pratiquement le seul pays a déclaré que toutes les personnes naissent et demeurent égaux en droit et en justice.

Ce faisant dans l’enthousiasme populaire le joug de la classification sociale a été mis à terre. Cette mesure a fait le tour du monde au point que certains pays comme la Belgique ont souhaité une union avec la France. A travers ce bouleversement inattendu, les humanistes croyaient à la fin de l’esclavage et de la colonisation sauvage. Surtout qu’à l’époque déjà dans la constitution du tout nouvel Etat fédéral américain les droits humains avaient été largement débattus. Rappelons qu’en France la Convention a même aboli l’esclavage en 1794 même si, il a été rétabli par le consulat en 1802

En dépit de ces changements la France à l’instar des autres puissances ne pouvaient pas renoncer à ses privilèges fondés sur l’exploitation pure et dure des territoires occupés. Le commerce triangulaire entre l’Europe, l’Afrique et le nouveau monde l’Amérique qui consistait à acheminer par bateau des cargaisons de bois d’ébène faisant allusion aux esclaves noirs qui étaient entassées dans des cales a été la honte de l’humanité . Après l’expulsion de la France du Canada et de l’Inde par la Grande Bretagne, il fallait trouver une autre issue de secours les regards étaient déjà tournés vers l’Afrique. Mieux la plupart des colonies américaines inspirées par le modèle des Etats Unis prirent les armes sous la direction de certains grands leaders comme Simon Bolivar pour chasser les autres puissances européennes. Quand on est habitué à sucer le sang des autres on ne peut faire autre chose. Aussi, les puissances européennes vont s’intéresser à deux continents encore vierges l’Asie et l’Afrique. Ce qui marquera au fer rouge l’histoire de l’humanité sera sans doute le congrès de Berlin qui va entériner le partage de l’Afrique. A cette époque déjà la France dont la puissance a été mise en doute par l’armée prussienne qui tenait à réaliser son unification sous la direction du chancelier Otto Von Bismarck avait besoin de force pour prendre sa revanche. Rappelons qu’à la faveur de la guerre Franco-allemande de 1870-1871 qui a vu la victoire des troupes du Kaiser, l’empereur Napoléon sera capturé à Sedan. Cette première humiliation de la France sera sanctionnée par la proclamation de l’empire allemand à Versailles à la galerie des Glaces le 18 janvier 1871 et l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine. Ce qui a poussé la France à regarder pendant longtemps vers la ligne bleue des Vosges. Tous ces arguments ont accéléré la colonisation d’une partie de l’Afrique par la France. Il est vrai que les puissances européennes à savoir la Grande Bretagne, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Belgique et dans une moindre mesure l’Allemagne ont tous tenté de bâtir un empire colonial. Mais encore faudrait rappeler que la Grande Bretagne, la France, l’Espagne et le Portugal ont marqué l’histoire du continent africain avec leurs empires coloniaux. Toutes ces puissances sans exception ont commis des crimes sur le continent. Au delà de la forte exploitation économique du continent liée aux travaux forcés ces pays ont utilisé les africains comme chair à canon pendant les deux guerres mondiales conséquence du duel à mort pour la domination du monde. Partant face aux exactions de la France en 1916 les ethnies de la Bani-Volta se révoltèrent sous la direction d’un chef énergique Banzani Thera. Cette révolte a été relatée par Nazi Boni dans le roman crépuscule des temps anciens. Du cercle de Ouagadougou du temps de la colonisation jusqu’aux rives du Bani, les armes ont parlé. La victoire a été possible grâce à une coalition des populations Marka, Bwa, Samo, peulh, Tusia , Sambla , Minianka , Lela , Nuna. Ne faudrait-il pas une coalition de ce genre pour mettre au pas l’hexagone qui veut à travers la manipulation poussé certains pays mal inspirés de la CEDEAO a envoyé des troupes au Niger pour tenter de remettre Mohamed Bazoum sur le trône contre la volonté de ce peuple. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso et même la Guinée ont compris. A travers leurs autorités, ils ont fait savoir qu’ils soutiendront le Niger par tous les moyens. Si la communauté internationale reconnait que le système démocratique est la meilleure forme de gouvernance, il n’en demeure pas moins que son application demeure problématique. On se rappelle bien lors de l’élection présidentielle controversée en République Démocratique du Congo qui a vu l’installation au pouvoir de Félix Etienne Tshisekedi Tchilombo par Joseph Kabila son prédécesseur, le ministre français des affaires étrangères Jean Yves Le Drian n’a pas hésité à dire que c’est une élection à l’Africaine autrement dit, elle peut passer. Mais l’opinion publique sait bien que le vainqueur de l’élection est bien Martin Fayulu. On peut sans risque de se contredire dire que les chancelleries occidentales acceptent les victoires des candidats selon leurs intérêts. Non content d’octroyer à l’Afrique francophone son indépendance du moins politique, la France refuse toujours de reconnaitre la souveraineté de Madagascar sur les îles Eparses à savoir : îles Europa, Bassas da India, Juan de Nova, les îles Glorieuses et Tromelin. En dépit des protestations formelles du gouvernement Malgache, la métropole tient à ces îles symboles de sa nostalgie pour la colonisation. Entre elle et les îles Comores ce n’est pas non plus le parfait amour qui revendique toujours sa souveraineté sur Mayotte. Le comportement de la France ne doit pas surprendre car c’est un grand voleur de terre. Elle continue à occuper honteusement l’île de la Réunion, les Antilles, la Guyane, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie, Saint Pierre et Miquelon aux larges du Canada. La France gardera toujours sur la conscience la liquidation du leader indépendantiste Ruben Um Nyobe secrétaire de l’Union des populations du Cameroun. L’Afrique garde encore en mémoire les méthodes peu catholiques de Jacques Foccart, de Bob Denard. Au-delà de la guerre d’Algérie, le plus grand crime commis par la France l’a été au Rwanda à travers les opérations Noroit et Virunga .A travers ces opérations, elle a assisté les Forces armées rwandaises dominées par la majorité Hutu et on connait la suite plus d’un million de mort Tutsu et Hutu modérés.

Badou S. Koba

