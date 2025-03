Récemment, les “Deux sessions” nationales chinoises viennent de se clôturer avec plein succès. Les “Deux sessions” font référence aux congrès de l’Assemblée populaire nationale (APN) et du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Pendant les “Deux sessions” de cette année, plus de 2,9 mille députés de l’APN et plus de 2,1 mille membres de la CCPPC se sont réunis à Beijing pour discuter des affaires de l’État, ce qui démontre pleinement l’esprit de la démocratie intégrale populaire chinoise.

Les travaux les plus importants des “Deux sessions” sont l’examen du rapport du gouvernement. A travers le rapport du gouvernement présenté par S. E. M. Li Qiang, Premier ministre du Conseil d’Etat de Chine, nous pouvons voir un aperçu de la croissance dynamique de la Chine. À mes propres yeux, le développement de la Chine présente les caractéristiques suivantes.

Le premier mot clé est la stabilité. Malgré des défis complexes des pressions extérieures accrues et de la transformation économique interne, sous la direction ferme du Comité central du Parti communiste chinois, la modernisation à la chinoise a franchi de nouvelles et solides étapes. En 2024, le taux de croissance économique de la Chine était de 5 %.

Le revenu disponible par habitant a augmenté de 5,1 % en termes réels. Les résultats de la réduction de la pauvreté ont continué à être consolidés. Diverses activités sociales telles que l’éducation, les soins médicaux, les pensions de base, les soins aux personnes âgées se sont développées de manière constante. Le sentiment de bonheur et de sécurité du peuple chinois continue de s’améliorer.

Le deuxième mot clé est l’innovation. Les capacités d’innovation chinoises ont été encore améliorées et de nouveaux résultats ont été obtenus dans les domaines des circuits intégrés, de l’intelligence artificielle, de la technologie quantique, etc. La production annuelle de véhicules à énergies nouvelles dépasse 13 millions d’unités, et la capacité d’énergie renouvelable installée dépasse 370 millions de kilowatts. La sonde “Chang’e 6” a réalisé le premier retour humain d’échantillons du fond de la Lune. La valeur ajoutée des secteurs clés de l’économie numérique représente environ 10 % du PIB de Chine.

En 2025, la Chine développera de nouvelles forces productives, accélérera la construction d’un système industriel moderne, continuera à promouvoir l’action “intelligence artificielle +” et promouvoir l’autonomie dans les domaines d’hautes technologies.

Le troisième mot clé est la durabilité. En 2024, la protection des écosystèmes s’est constamment améliorée afin d’élever le niveau du développement vert et bas carbone. Les émissions des principaux polluants ont continué de diminuer. La production d’énergie non fossile représente près de 40 % de la production totale d’électricité. En 2025, la Chine fera progresser de manière synergique la réduction des émissions de carbone, la diminution de la pollution, l’extension des espaces verts et le maintien de la croissance, développera une économie verte, afin d’apporter des contributions positives à la lutte contre le changement climatique mondial.

Le quatrième mot clé est le gagnant-gagnant. Quelle que soit l’évolution de la conjoncture internationale, la Chine persistera toujours à s’ouvrir au monde extérieur, et à promouvoir la réforme et le développement par l’ouverture. Depuis des années consécutives, la contribution chinoise à la croissance économique mondiale reste environ 30%, ce qui fait la Chine le principal moteur de la croissance économique mondiale. La Chine continuera à promouvoir la construction conjointe de “La Ceinture et la Route” de haute qualité. La Chine coordonnera la construction de grands projets emblématiques et des projets de subsistance pour apporter plus de bénéfices aux populations du monde.

L’année 2024 a été marquée par des transformations profondes sur l’échiquier international. Sous le pilotage du président chinois Xi Jinping, la diplomatie chinoise a enregistré d’importants progrès et créé un environnement extérieur propice au développement de qualité du pays et apporté des stabilités précieuses à un monde de transformations et de turbulences. En 2025, la Chine continuera à travailler avec les autres pays pour avancer dans la bonne voie, suivre la tendance de notre temps, défendre l’équité et la justice internationales et préserver la paix et la stabilité dans le monde.?

La Chine jouera le rôle d’une force de justice pour préserver la paix et la stabilité mondiales. Nous continuerons d’élargir nos partenariats dans le monde caractérisés par l’égalité, l’ouverture et la coopération, cherchera activement le règlement des dossiers chauds.

Ensemble avec le Brésil et d’autres pays du Sud global, nous avons lancé à l’ONU le groupe des amis pour la paix. Nous démontrerons par les faits que la voie du développement pacifique est une voie radieuse pour le long terme et doit être le choix de tous les pays du monde.

La Chine jouera le rôle d’une force de progrès pour sauvegarder l’équité et la justice internationales. Cette année marque le 80e anniversaire de la fondation de l’ONU. Face à la montée en puissance de l’unilatéralisme et de la politique du plus fort, la Chine préconise une mise en accent sur la place des Nations Unies. Le mois dernier, la Chine a présidé au Conseil de sécurité de l’ONU la réunion de haut niveau “pratiquer le multilatéralisme, réformer et promouvoir la gouvernance mondiale”. Nous entendons travailler avec les différentes parties pour réaffirmer notre attachement à la mission fondatrice des Nations unies, rester fidèles aux buts et principes de leur Charte et bâtir un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable.

La Chine jouera le rôle d’une force constructive pour promouvoir le développement partagé. Nous continuerons d’élargir l’ouverture sur l’extérieur de haut niveau et de partager avec les autres pays de nombreuses opportunités offertes par la modernisation à la chinoise. Nous travaillerons à préserver le système multilatéral de libre-échange, à créer un cadre de coopération internationale ouvert, inclusif et non discriminatoire, et à promouvoir une mondialisation économique bénéfique pour tous. La Chine ouverte peut apporter plus d’opportunités pour le développement du monde entier. L’Année 2025 marque le 25e anniversaire de la création du Focac. Durant les 25 années écoulées, la Chine a aidé l’Afrique à construire et à moderniser près de 100 000 kilomètres de routes et plus de 10 000 kilomètres de chemins de fer. Ces trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d’emplois sur le continent africain. La Chine reste le premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 16 ans consécutifs.

Cette année est aussi l’année ouvrante de la mise en œuvre des résultats du Sommet Focac de Beijing et du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Actuellement, les parties chinoise et malienne sont en train de travailler d’arrache-pied et main dans la main pour concrétiser le consensus parvenu lors du sommet Chine-Afrique et de la rencontre des deux chefs d’Etat sino-malien, promouvoir solidement la coopération dans l’énergie, les infrastructures, la santé, la mine, la culture et d’autres domaines structurants, axés sur les Dix actions de partenariat sino-africain.

Je suis convaincu que, grâce aux efforts conjoints de nos deux parties et dans l’esprit de confiance mutuelle et de gagnant-gagnant, nous écrirons ensemble un nouveau chapitre au partenariat stratégique et apporterons davantage de bénéfices à nos deux pays et à nos deux peuples. À l’issue des “Deux sessions” chinoises, un message clair se dégage : face aux turbulences mondiales, la Chine mise sur la prévisibilité de ses réformes et l’ambition de ses initiatives internationales pour offrir des solutions tangibles.

