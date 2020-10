Coopération Mali-Russie : Bientôt la signature de l’accord de coopération sportive

C’est en gros, ce qui est ressorti de l’audience accordée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, à l’ambassadeur de la Russie au Mali, S. E. M. Igor Gromyko, ce mardi 20 octobre en fin de matinée, en présence du conseiller technique chargé de la coopération, Diakaridia Diakité.

La coopération entre le Mali et la Russie date de plusieurs années. Elle est multiforme, c’est-à-dire touchant plusieurs domaines. Cependant, dans le domaine particulier de la jeunesse et des sports, elle avait besoin d’une mise en revue pour être bien définie. Voilà toute la quintessence du sujet au centre des échanges de cette audience. Lors des échanges, le ministre Ag Attaher a tenu à partager avec l’ambassadeur de la Russie, certaines de ses priorités à la tête du département de la Jeunesse et des Sports. Pour la mise en œuvre efficiente de ces priorités, les deux parties ont convenu de la signature d’un document de coopération sportive entre le Mali et la Russie. A cet effet, le diplomate russe n’a pas manqué de signifier au ministre malien de la Jeunesse et des Sports, toute sa disponibilité pour la matérialisation de cet accord.

Après de longues minutes d’échanges, les deux personnalités ont promis de se revoir très prochainement autour d’une même table afin de discuter des voies et moyens de la mise en œuvre de cet accord. Cela constituera, à n’en pas douter, un nouveau coup de jeune pour la vieille mais riche coopération sportive de la Russie avec notre pays.

Source MJS

