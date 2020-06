Coopération Mali-Union Européenne : Un décaissement anticipé de 21,6 milliards de FCFA en faveur du Mali

Un décaissement, à titre exceptionnel, de la somme de 21,6 milliards de FCFA (33 millions d’euros), sous forme de don au titre des programmes d’appuis budgétaires de 2020 en faveur du Mali a été fait ce jeudi 28 mai 2020 à la Primature. La cérémonie d’annonce officielle du décaissement de l’aide budgétaire 2020 de l’Union Européenne était placée sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Boubou CISSE, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiebilé DRAME et du chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali, l’Ambassadeur Bart OUVRY.

L’objectif de cet appui anticipé est d’aider le Mali à satisfaire les besoins urgents de financement du budget résultant de la pandémie de la Covid-19 et permettra également au gouvernement de soutenir ses dépenses en réponse aux besoins urgents de la population en termes de sécurité alimentaire.

Selon le chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali, l’Ambassadeur Bart OUVRY, c’est une somme qui est fongible, elle sera utilisée sous l’autorité du gouvernement pour agir de la meilleure façon possible. « le principe de l’aide budgétaire est la reconnaissance de la centralité du rôle de l’Etat dans la société malienne et la nécessité de permettre à l’Etat d’agir en toute autonomie et dans le cadre des respects des institutions nationales » a rappelé Bart OUVRY

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Tièbilé DRAME a salué ce geste de l’Union Européenne qui arrive au moment où le Mali est confronté en plus du défi sanitaire, à des défis sécuritaire et humanitaire.

Pour le Premier ministre Dr Boubou CISSE, ce financement va permettre de compléter les efforts qui sont en train d’être faits par le gouvernement pour prendre en charge les engagements pris le 10 avril par le président de la République pour soulager les difficultés que les populations subissent par rapport à l’impact de la pandémie. C’est pourquoi le chef du gouvernement a d’abord salué la promptitude avec laquelle la délégation de l’UE au Mali a réagi, avant de préciser que ce décaissement vient dans un contexte particulier de rareté des ressources avant d’assurer que les autorités maliennes vont tout faire pour continuer à mériter la confiance.« Le Mali apprécie beaucoup cette solidarité car elle est exceptionnelle dans son genre et du faite que cela soit exceptionnel traduit la confiance de l’Union Européenne, de ses Etats membres au Mali et surtout, leur détermination à soutenir les actions du gouvernement en matière de développement socioéconomique », a déclaré Dr Boubou CISSE.

Cet appui budgétaire permettra également au gouvernement du Mali de soutenir ses dépenses en réponse aux besoins urgents de la population malienne en termes de sécurité alimentaire. En effet, outre les difficultés causées par la crise du COVID-19, le pays subit aussi les conséquences des conflits dans les régions du nord et du centre et les effets de sécheresse dans la bande sahélienne. On estime actuellement à 3,5 millions le chiffre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali.

Dans la déclaration de presse commune, le gouvernement du Mali et l’Union européenne et ses Etats membres sont déterminés à continuer à travailler ensemble, dans l’esprit de leur partenariat fécond, afin de répondre à la détérioration de la conjoncture économique internationale, de limiter l’impact du COVID-19, d’améliorer la gestion transparente des affaires publiques et de promouvoir la croissance et la relance économiques.

L’Union européenne, consciente de l’ampleur des défis à relever face aux multiples crises auxquelles le Mali est confronté, s’engage à renforcer son soutien financier dans les mois à venir. Dans un esprit de « Team Europe », cet engagement se fait de manière coordonnée par les Etats membres actifs au Mali et par la Délégation de l’UE au Mali.

Philippe Charles le Bon MESSE

