Coopération sino-malienne : la Chine annonce l’envoi d’une aide alimentaire d’urgence d’une valeur de 1,724 milliard de FCFA au peuple malien

Pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, son Ambassade à Bamako a organisé le jeudi 12 septembre une cérémonie de réception au CICB. Une occasion mise à profit pour magnifier les relations bilatérales entre le Mali et la Chine. C’était sous l’égide de son l’Ambassadeur, Chen Zhihong.

L’année 2024 marque le 75ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. « Elle est une année fructueuse pour le partenariat sino-malien », a rappelé l’Ambassadeur de la République populaire de Chine, qui a insisté sur la solidité des relations entre la Chine et le Mali. « La coopération ne cesse de s’élargir et de s’approfondir. L’acquis le plus important des relations sino-maliennes de cette année est sans nul doute la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président de la transition malienne Assimi Goïta à Beijing en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine », a souligné Chen Zhihong.

Durant cette rencontre, assure-t-il, les deux chefs d’Etat ont conjointement annoncé la décision d’élever les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique. Selon le diplomate chinois, le Président Xi a indiqué que la Chine entend promouvoir l’amitié traditionnelle avec le Mali, continuer à se soutenir fermement, et offrir une assistance dans la limite de ses capacités au développement du Mali et à l’amélioration du bien-être du peuple malien. « La Chine continuera à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir la coopération pragmatique », a-t—il déclaré.

Afin de démontrer la solidarité du peuple chinois et de soulager la souffrance de la population malienne, le gouvernement chinois a décidé, selon l’Ambassadeur Chen Zhihong, sur la base de 2000 tonnes d’aide alimentaire sur le point d’arriver au Mali, de fournir en supplément une aide alimentaire d’urgence d’une valeur 1,724 milliard de FCFA au peuple malien.

Pour le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la République du Mali et la République Populaire de Chine entretiennent des relations de coopération séculaire basées sur le respect mutuel et un partenariat fécond mutuellement avantageux. Selon Abdoulaye Diop, les chiffres de la coopération sino-malienne sont édifiants, particulièrement suite au tournant majeur de notre commerce bilatéral, à partir de l’année 2000, qui a vu l’évolution exponentielle des échanges commerciaux.

Le chef de la diplomatie malienne a souligné que ce partenariat gagnant-gagnant sino-malien, qui avait déjà toutes les allures d’un partenariat stratégique avant l’heure, se traduit au quotidien par des actes concrets dont l’impact est immédiatement visible et perceptible par les principaux bénéficiaires, à savoir les populations maliennes.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

