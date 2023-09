Création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : Une alternative à la CEDEAO et au G5 Sahel ou une organisation de trop

Face à la menace d’attaque du Niger par la Cedeao commanditée par la France et la détérioration des relations entre l’ancienne puissance coloniale et leurs pays et, en vue d’unir leurs atouts pour se défendre, les Chefs d’Etat du Mali, du Niger et du Burkina ont décidé de mettre en place l’Alliance des Etats du Sahel (AES). La charte dite du Liptako-Gourma qui consacre cette création a été rendue publique, le samedi 16 septembre 2023, à Bamako.

C’est au cours d’un point de presse tenu dans la salle Me Alioune Blondin Bèye du Ministère des Affaires étrangères sis à Koulouba que la lecture de la charte a été faite par Abdoulaye Diop. C’était en présence de deux hauts gradés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger et de deux ministres du gouvernement Burkinabé. C’est une charte qui comprend 17 articles.

A la fin de la lecture, le ministre des Affaires étrangères du Mali a signalé que des experts des trois pays vont travailler dans les jours à venir pour compléter la charte. Il a précisé que l’Alliance n’aura pas besoin de l’appui financier de partenaires, car les trois pays disposent d’assez de ressources pour le fonctionnement des organes de la structure.

Que dit la charte ?

Le Liptako-Gourma, un espace commun aux trois pays. C’est une région située à cheval sur les frontières communes aux trois pays. Elle s’étend sur une superficie de 2 751 300 km². Elle est constituée de près de 80% de ruraux. Elle est composée de 08 régions du Burkina ( région du centre: Ouagadougou, région du centre-Est : Tenkodogo, région du centre-sud : Manga, région du centre-nord : Kaya, région de l’Est : Fada N’Gourma, région du plateau central : Ziniaré, région du nord : Ouahigouya, région du sahel : Dori); de 04 régions du Mali ( Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal) ; et de 02 régions du Niger plus la communauté urbaine de Niamey ( Tillabéri, Dosso ). La région du Liptako-Gourma regorge d’importantes potentialités agro-pastorales ainsi que des ressources minières (manganèse, phosphate, calcaire, fer, gîtes aurifères, etc.).

A noter que la dénomination “Liptako” ou “Liptaako” vient du nom de l’Emirat du Liptako fondé en 1809-1810 par le chef de la rébellion, Brahima Seydou. Celui-ci, en compagnie de 2 de ses frères, avait sollicité l’aide spirituelle du sultan de Sokoto, Usma Dan Fodio, pour mener à bien la guerre contre les Gourmantché qui leur faisaient subir des humiliations de toutes sortes. Le sultan leur fit des prières et leur remit un étendard royal et leur recommanda d’appeler “Liptako” une fois la victoire acquise. Liptaako signifie ” L’indomptable” (Liba qui veut dire “terrasser”, et “Taako” “On ne peut pas”).

A. Diallo

Commentaires via Facebook :