Du jeudi 17 mars au samedi 19 mars 2022, le CICIB a vibré au rythme du forum maroco-malien dont l’ouverture était placée sous la présidence de Alhamdou Ag Ilyene, ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine qui, était représené par le ministre Abdoulaye Diop. C’était en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mali, les partenaires techniques et financiers.

Pour répondre aux enjeux migratoires communs, explique le ministre Diop, les pays partenaires autour de « l’Action de coopération sud-sud », que sont le Royaume du Maroc, la République du Sénégal, la République de Côte d’Ivoire et la République du Mali, se sont engagés, dans plusieurs cadres de dialogues internationaux en vue d’une meilleure gouvernance du phénomène et dans une vision commune.

‘’Ce forum, est une plateforme d’échanges, de partage entre les autorités maliennes et marocaines, les secteurs privés des deux pays, les institutions financières, le Secteur privé et leurs diasporas dans le but de proposer des solutions efficaces pour stimuler l’investissement productif et la mobilisation des compétences desdites diasporas’’, a-t-il ajouté.

Selon la Banque Mondiale, en 2017, rapporte le ministre Diop dans son discours d’ouverture, la Diaspora malienne a transféré un milliard de dollars E.U, soit 538 milliards de FCFA. 95% des transferts sont orientés vers les besoins sociaux. Seulement 5% desdits transferts sont investis dans l’entreprenariat, l’immobilier et autres.

A ses dires, c’est tout l’enjeu aujourd’hui d’orienter ces ressources de la diaspora vers des investissements productifs. Pour ce faire, mon département avec l’appui de nos partenaires a engagé plusieurs actions. Il s’agit entre d’autres de : l’élaboration de la Stratégie Nationale pour l’investissement productif de la diaspora ; la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de la Banque d’Investissement des Maliens établis à l’extérieur ; la réalisation d’une étude relative à l’état des lieux des dispositifs et mécanismes existants pour l’incitation de la diaspora malienne aux investissements productifs ; l’élaboration du Guide portant sur les filières porteuses au Mali ; la réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un mécanisme adapté aux besoins de la diaspora pour l’investissement productif et la mobilisation des compétences ; l’organisation de plusieurs missions d’échanges et d’expériences au Maroc et au Sénégal sur l’investissement productif ; l’élaboration des projets de textes relatifs à la création de l’Agence Nationale de Transfert de Compétences de la diaspora.

Présent en grand pompe, le responsable du marché des Maliens établies à l’extérieur de la Banque Internationale pour le Mali (BIM ), Moussa Fofana, a fait savoir que la ‘’banque est depuis plusieurs années la première banque des Maliens de l’extérieur, à ce titre nous avons commencé à mobiliser l’épargne de nos compatriotes établis à l’étranger, depuis une trentaine d’années en Europe et ensuite en Afrique centrale, en Afrique de l’ouest notamment en côté d’ivoire et au Sénégal’’. Selon ses explications, la banque a eu une convention avec le ministère des Maliens de l’extérieur afin de leur faciliter la mobilisation des ressources et également leur permettre d’investir de manière productive au Mali.

A ses dires, ce forum va permettre à la Banque d’être en contact direct d’abord avec des acteurs de la diaspora, ensuite les investisseurs potentiels pourront, en plus d’être des clients privilégiés de la banque, qui, être accompagnés avec l’ensemble des produits de la BIM sa. L’occasion était bonne pour la BIM d’animer un panel sur lequel elle a exposé ses produits.

La cérémonie d’ouverture du Forum a pris fin par la visite des stands par les officiels

Brehima DIALLO

