Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M. Tiébilé DRAME, a reçu en audience, ce mercredi 13 mai, le Général Oumarou Namata GAZAMA, Commandant de la Force conjointe du G5 Sahel, en présence du Chef de cabinet du Ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l’espace du G5 Sahel, en général, et singulièrement dans la zone des trois frontières (Burkina Faso-Mali-Niger).

Les deux personnalités ont également échangé sur la Note élaborée et publiée par la Division des droits de l’Homme et de la protection de la MINUSMA sur les tendances de violation et abus des droits de l’Homme sur la période du 1er janvier au 31 mars 2020 et dont certains passages concernent des contingents opérant sous l’égide du G5 Sahel.

La situation sécuritaire dans l’espace du G5 Sahel a été jugée préoccupante, car marquée par une recrudescence de la violence. Toutefois, les dernières opérations coordonnées par les Forces nationales et leurs partenaires dans l’espace du Liptako-Gourma ont permis d’obtenir une relative accalmie.

Le Ministre DRAME a félicité le Commandement de la Force conjointe pour ces résultats encourageants et l’a exhorté à persévérer pour davantage de succès dans les opérations futures.

Suite aux accusations de violation et abus des droits de l’Homme de la Division des droits de l’Homme et de la protection de la MINUSMA à l’endroit des contingents malien et nigérien de la Force conjointe du G5 Sahel, les deux personnalités ont convenu de renforcer le processus de vérification des allégations pour donner, dans de meilleurs délais, des éléments de clarification à la structure Onusienne.

Enfin, le Ministre DRAME a réitéré la disponibilité entière du Gouvernement du Mali à œuvrer, dans un esprit de solidarité et de partenariat constant et agissant, à la réussite des objectifs assignés au G5 Sahel par les Chefs d’Etat.

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

