Le gouvernement espagnol vient d’apporter une importante contribution de près de 3 millions d’euro, soit près de 2 milliards de F CFA en vue d’apporter une aide alimentaire aux personnes dans le besoin urgent, de renforcer la résilience des communautés et de garantir le transport humanitaire essentiel, à travers le service aérien humanitaire des Nations unies géré par le Pam. Avec cette donation saluée à sa juste valeur par le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, il s’agira, pour le Pam, de faire face à l’insécurité alimentaire.

La coopération entre le Mali et l’Espagne est au beau fixe. Elle ne cesse de se renforcer davantage depuis l’arrivée d’Antonio Guillén Hidalgo, ambassadeur du Royaume d’Espagne dans notre pays.

Et aujourd’hui, la générosité de l’Espagne envers le Mali vient à nouveau de se manifester avec une importante contribution d’un montant de près de 3 millions d’euros, soit près de 2 milliards de F CFA, octroyée au Programme alimentaire mondial (Pam), en vue de lutter contre l’insécurité alimentaire.

Raison pour laquelle, le siège du commissariat à la Sécurité alimentaire a servi de cadre, mercredi 30 octobre 2024, à la cérémonie de remise du chèque par l’ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo à Ibrahima Diallo, directeur-pays par intérim du Pam-Mali. Et en présence du ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali et de ses collaborateurs. Il s’agissait bien, selon Redouwane Ag Mohamed Ali, d’une cérémonie de remerciements à l’endroit du gouvernement du Royaume d’Espagne pour cette aide octroyée au Mali. Il a saisi cette occasion pour féliciter et remercier le Pam pour avoir initié “cette judicieuse initiative de reconnaissance à l’endroit d’un partenaire éminemment stratégique du dispositif national de sécurité alimentaire au Mali”. Avant de préciser que : “Cette cérémonie suscite en nous un immense intérêt car elle met en exergue ce partenariat, constant et fructueux, enraciné dans les liens historiques que notre pays entretient, dans divers domaines avec le Royaume d’Espagne”.

Selon le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, “l’Espagne s’est illustrée au fil des décennies comme un partenaire fiable, toujours disponible à accompagner le Mali, particulièrement dans les moments difficiles, comme c’est le cas aujourd’hui. Excellence, l’aide qu’apporte votre grand pays au Mali, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, favorise le développement socio-économique et renforce la capacité de résilience des communautés vulnérables”.

Notons que la majeure partie de cette donation espagnole permettra au Programme alimentaire mondial de soutenir pendant la période près de 40 540 personnes. Il s’agit là des plus touchées par l’insécurité alimentaire et les conflits notamment dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou, Kidal, Ménaka, Gao, Koulikoro et Sikasso. Cela à travers son programme d’aide alimentaire d’urgence.

Et la programmation du Pam, aux dires du ministre-commissaire Redouwane Ag Mohamed Ali, “prévoit également de cibler près de 5639 filles et femmes enceintes et allaitantes pour prévenir la malnutrition aigüe modérée”.

Au nom des populations bénéficiaires, Redouwane Ag Mohamed Ali a rendu un vibrant hommage à la coopération hispano-malienne. Avant d’exprimer “toute sa profonde gratitude au gouvernement espagnol pour ce généreux accompagnement empreint d’amitié et de solidarité. Veuillez me permettre, aussi, Monsieur l’ambassadeur, de vous renouveler, personnellement, mes remerciements sincères et chaleureux pour votre constante disponibilité et vous réitérer, l’entière détermination du commissariat à la Sécurité alimentaire à œuvrer à la consolidation de notre partenariat”.

S’adressant au représentant-pays du Pam au Mali, le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire dira que “votre précieux accompagnement et votre disponibilité sans faille forcent notre reconnaissance et autorisent notre redevabilité. Je formule le vœu que tous les acquis de notre fructueuse collaboration soient consolidés et renforcés à travers l’affirmation d’une synergie d’action dans nos interventions futures”.

L’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali, Antonio Guillén Hidalgo, visiblement très heureux, a indiqué que “faire face à l’insécurité alimentaire est plus qu’un devoir institutionnel : c’est une obligation morale. Et l’Espagne se présente devant vous comme un partenaire engagé envers le Programme alimentaire mondial”. Avant de rappeler que “le gouvernement espagnol l’a affirmé lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies et cet engagement se manifeste également par notre participation au Conseil d’administration du Pam depuis 2019. Cet engagement n’est pas seulement un discours, mais se traduit par des actions concrètes”.

Selon le diplomate espagnol, “partout où le Pam est présent, l’Espagne est également à ses côtés, soutenant les efforts pour combattre la faim. Le Pam intervient là où les besoins sont les plus urgents. Et au Mali, la sécheresse et l’instabilité sécuritaire plongent des millions de personnes dans la faim. C’est une situation de besoin extrême qui nous amène à des réflexions”.

Voilà pourquoi l’ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo a lancé un appel aux pays donateurs à “augmenter leurs contributions au Programme alimentaire mondial”. Avant d’encourager tous ceux qui travaillent au Pam afin qu’ils poursuivent leur travail avec rigueur et dévouement. “Chaque euro doit être utilisé efficacement. Le peuple espagnol, avec générosité et effort, a apporté cette contribution pour soulager les souffrances au Mali. Il est de notre devoir de garantir que ces ressources soient employées de la manière la plus optimale possible”. Parole de l’ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo.

Prenant la parole, le directeur-pays par intérim du Pam, Ibrahima Diallo, a souligné qu’“au Mali, c’est près de 1,4 million de personnes qui sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Pour répondre à leurs besoins pendant les six prochains mois, le Pam a besoin de mobiliser près de 98 millions de dollars supplémentaires”.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :