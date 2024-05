Le Niger et les Etats-Unis sont parvenus à un accord sur le retrait des soldats américains du pays d’Afrique de l’Ouest, un processus ayant déjà commencé et qui prendra fin d’ici au 15 septembre, ont déclaré Niamey et Washington dans un communiqué conjoint.

La junte militaire au pouvoir au Niger a demandé plus tôt cette année aux Etats-Unis de retirer les quelque 1.000 soldats déployés dans le pays dans le cadre de la lutte contre l’insurrection islamiste au Sahel. Jusqu’au coup d’Etat survenu l’an dernier, Niamey était l’un des principaux alliés de Washington dans la région ouest-africaine.

L’accord entre le ministère nigérien de la Défense et le Pentagone, scellé à l’issue de cinq jours de discussions, garantit la protection des soldats américains jusqu’à leur départ du Niger et établit des procédures pour faciliter les entrées et sorties du personnel américain durant ce processus.

« Le retrait des troupes américaines du Niger n’affecte en rien la poursuite des relations entre les Etats-Unis et le Niger dans le domaine du développement », est-il écrit dans le communiqué conjoint.

« Aussi, le Niger et les Etats-Unis sont engagés dans un dialogue diplomatique pour définir l’avenir de leurs relations bilatérales », est-il ajouté.

Par le passé, des représentants américains ont exprimé leurs préoccupations à propos de l’arrivée de soldats russes au Niger et de la volonté de l’Iran de se procurer auprès du pays des matières premières comme l’uranium.

A Diallo

