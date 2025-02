Shelter Afrique est en discussion avec le Mali autour du financement de projets immobiliers, de l’augmentation du capital social de l’institution et sur le cadre juridique de coopération avec le pays.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop a accueilli, lundi 3 fevrier, Thierno Habib Hann, Directeur Général de Shelter Afrique, pour discuter du renforcement de la collaboration entre le Mali et l’institution panafricaine dédiée au financement et à la promotion de l’habitat en Afrique. Les discussions ont porté sur le financement de projets immobiliers, l’augmentation du capital social de l’institution et le cadre juridique de coopération avec le Mali.

Fondée en 1982, Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement du logement et du développement urbain, créée par 44 gouvernements africains, la Banque Africaine de Développement et la Société Africaine de Réassurance. Son siège est situé à Nairobi, au Kenya. Elle se consacre exclusivement au soutien du développement du logement et de l’urbanisation en Afrique en proposant des solutions de financement, des services de conseil et des études stratégiques.

L’année 2023 a marqué un tournant pour Shelter Afrique qui a renoué avec la rentabilité en enregistrant un bénéfice net de 994 049 dollars après une perte de 11 774 632 dollars en 2022. Cette amélioration est attribuée aux initiatives de transformation entreprises par la direction et à une gestion plus efficace des coûts. L’institution a également réduit ses dépenses d’exploitation à 8,04 millions de dollars en 2021, contre 8,44 millions l’année précédente. Son ambition est de financer la construction de 15 000 logements abordables pour répondre aux besoins croissants en habitat sur le continent.

Le Mali est un membre actif de Shelter Afrique et a confirmé son engagement en mars 2021 en réglant l’intégralité de ses arriérés de souscription au capital de l’institution, soit un montant de 2 millions de dollars. Ce règlement illustre la volonté du pays de renforcer sa coopération avec Shelter Afrique et d’accélérer le financement de projets immobiliers.

La rencontre du 3 février entre le ministre malien des Affaires étrangères et le directeur général de Shelter Afrique s’inscrit dans cette dynamique avec pour objectif de consolider la présence de l’institution au Mali et d’identifier des opportunités de financement pour le secteur immobilier.

Si les détails des projets à venir au Mali ne sont pas encore précisés, les discussions démontrent une volonté d’accélérer le développement d’initiatives immobilières à grande échelle. Shelter Afrique pourrait ainsi jouer un rôle majeur dans l’amélioration de l’offre de logements sociaux et abordables dans le pays.

La rencontre entre Abdoulaye Diop et Thierno Habib Hann marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le Mali et Shelter Afrique. Avec une vision commune axée sur l’amélioration du secteur immobilier et la promotion d’un habitat accessible, cette collaboration s’annonce stratégique pour l’urbanisation et l’accès au logement dans le pays.

MD/ac/Sf/APA

apanews

