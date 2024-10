Face aux dégâts causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région, les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) au Mali ont porté secours aux victimes des inondations à Ténenkou, Douentza et Bankass, notamment en distribuant des articles de première nécessité (couvertures, assiettes, nattes, etc.) aux sinistrés.

Inondation dans la ville de Ténenkou

Le Mali a enregistré de très fortes pluies cette année provoquant des inondations dans plusieurs régions du pays y compris à Bamako. Selon les autorités maliennes, 47 000 personnes étaient sinistrées au mois d’août, une centaine blessées et 30 décédées suite à ces pluies diluviennes.

Face à ces dégâts et à l’ampleur de la situation, le 23 août, le gouvernement a déclaré l’état de catastrophe nationale et lancé un appel à la mobilisation internationale.

Pour répondre à cette situation d’urgence, « MSF a mobilisé ses équipes médicales et logistiques et procédé à des évaluations sur des sites touchés par les inondations. Des familles ont perdu tous leurs biens emportés par les eaux, ont vu leurs maisons inondées ou effondrées, certaines ont été relogées dans des écoles et d’autres vivent en plein air et dorment à même le sol », déplore Paul Solomon OKECH, coordinateur de MSF à Douentza au centre du Mali. Des sites qui accueillaient des personnes déplacées ayant fui les violences ont également été inondés comme à Ténenkou détériorant davantage leurs conditions de vie déjà précaires.

En appui aux autorités, les équipes de MSF ont porté secours à ces victimes en donnant des articles de ménage de première nécessité à 796 familles sinistrées dont 150 dans la ville de Ténenkou, 110 dans les villages de Tinto et Golo dans la commune de Bankass et 328 dans le village de Dalla à Douentza.

Les inondations exacerbent les risques d’épidémies, de maladies hydriques et de paludisme. MSF renforce également la prise en charge médicale de ces pathologies à Ténenkou, Douentza et Ansongo et les mesures de prévention dans les unités d’accueil des malades et au niveau communautaire par la sensibilisation.

Distribution de kits aux sinistrés de Bankass

À Ténenkou, les hautes digues n’ont pu éviter que la ville soit complètement inondée cette année, une première depuis 1966. Les fosses septiques sont remplies d’eau de pluie remplissant ainsi les puits et compliquant l’accès à l’eau propre pour la consommation quotidienne.

« Nous avons facilité l’accès à l’eau potable à Ténenkou pour éviter le développement de certaines maladies hydriques et renforcé notre système de surveillance épidémiologique. Nous avons commencé à appuyer de manière temporaire le centre de santé central de Ténenkou et le centre de santé de Dalla à Douentza afin de prendre en charge toutes les victimes pendant cette période cruciale et nous faisons des cliniques mobiles sur les sites où se sont rassemblés les sinistrés. Déjà, plus de 100 personnes ont été consultées sur les sites à Ténenkou », rassure Gamba Felicite Chantal, Coordinatrice médicale de MSF au Mali.

MSF a entrepris des actions de plaidoyer sur ses projets auprès des autres acteurs humanitaires afin d’apporter une assistance plus holistique aux victimes en termes de vivres alimentaires, d’abris et de protection. Cette situation augmente la vulnérabilité de ces populations déjà victimes des conséquences de la crise sécuritaire qui dure depuis plus de 10 ans.

Selon les prévisions des autorités, de fortes pluies sont encore annoncées dans le pays et pourraient provoquer de nouvelles inondations. C’est ainsi que les autorités ont placé en vigilance rouge le 26 septembre plusieurs localités du pays dont certains quartiers de Bamako où les seuils d’alertes ont été dépassés. Les équipes de MSF se tiennent prêtes à intervenir.

Médecins Sans Frontières est une organisation médicale d’urgence qui vient au secours des populations victimes de catastrophes et de conflits armés affectant leur accès aux soins de santé.

Au Mali, MSF travaille depuis 1985 en collaboration avec les autorités sanitaires dans les régions de Gao (Ansongo), Tombouctou (Niafounké-Goundam), Kidal, Mopti (Ténenkou, Douentza, Koro), Ségou (Niono), Koutiala et Bamako.

