«Gouvernement ouvert et accès à l’information» était le thème de la conférence internationale Maroc-OCDE qui s’est tenue le 13 mars dernier, au Palais des congrès le Bouregreg. La délégation malienne à cette importante rencontre était conduite par le ministre de la Réforme de l’administration et de la Transparence de la vie publique, Mme Safia Boly. L’expérience du Mali, avec la création d’un département dédié, a été jugée pertinente et saluée par les participants.

Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Muhammed VI, la conférence était co-organisée par le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique en partenariat et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

C’est dans le cadre du programme Mena-OCDE pour la gouvernance qui est un partenariat stratégique entre les pays de la région Mena et de l’OCDE pour partager des connaissances et de l’expertise en vue de diffuser les normes et les principes de bonne gouvernance qui soutiennent le processus de réforme en cours dans la région Mena. Le programme renforce la collaboration avec les initiatives multilatérales les plus pertinentes actuellement en cours dans la région.

Cette conférence était une occasion pour échanger et débattre de la transparence, la disponibilité de l’information et de la lutte contre la corruption, et du cadre législatif soutenant la transparence dans les pays concernés. Avec pour objectif de promouvoir un gouvernement ouvert, à savoir la transparence de l’action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile.

Visiblement heureux de la présence malienne, les organisateurs n’ont pas manqué de magnifier la création d’un département dédié à la Transparence en République du Mali. C’est ce qui justifie la participation de la ministre Safia Boly à l’animation d’un panel ministériel avec notamment Mme Merixtel Batet, ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique d’Espagne, Mme May Chidiac, ministre d’Etat au Développement administratif du Liban.

A cette occasion, la ministre Safia Boly a mis en valeur les réformes en cours dans notre pays visant à mettre en place une administration publique performante au service des usagers pour le bien-être de la population. Elle a en outre exposé les missions de son département et les actions en cours dans le sens de l’amélioration de la transparence de la vie publique à travers plusieurs volets dont l’accès à l’information en vue d’obtenir un changement de comportement du citoyen.

A l’entendre, une loi sur la transparence de la vie publique, un code de déontologie et d’éthique, la législation de la protection des dénonciateurs, un système d’alerte et de précaution digitale sont, entre autres, des projets en cours.

