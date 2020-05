Ce montant servira au gouvernement malien à répondre à la situation humanitaire qui sévisse au centre et au nord du pays, où l’accès aux ressources et les terres cultivables sont devenues un problème à cause de l’insécurité.

–Maliweb.net- La cérémonie de signature de cette convention d’assistance alimentaire entre l’Ambassadeur de France au Mali, la Représentante du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la Représentante de l’ONG Action contre la Faim (ACF) a eu lieu, hier jeudi, à la primature en présence du Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé . Elle intervient à la suite de l’appel lancé, le 8 avril dernier, aux partenaires techniques et financiers du Mali pour une aide alimentaire et nutritionnelle.

C’est dans ce cadre que la France a répondu favorablement aux besoins des populations vulnérables. Ainsi, l’Hexagone apporte ce nouveau soutien de 3,15 milliards de FCFA (4,8M€). Ce financement, a indiqué l’ambassadeur de France au Mali dans un communiqué, est alloué à trois projets. Le premier est porté par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour un montant de près de 2,5 milliards de FCFA, le second par Action contre la Faim (ACF) à hauteur de près 328 millions FCFA et le troisième par ATLAS Logistique pour un montant de 340 millions FCFA.

Et le communiqué de préciser que l’appui du PAM ciblera particulièremen140 000 personnes vulnérables au Centre et au Nord du Mali. « Ces personnes bénéficieront d’une assistance alimentaire d’urgence et de transferts inconditionnels d’argent et de bons », note-t-il.

Quant à l’ONG Action contre la Faim, poursuit le communiqué de l’Ambassade, elle interviendra dans les cinq communes du cercle de Bourem (région de Gao) actuellement classées en urgence humanitaire. A ce titre, l’ONG apportera une assistance alimentaire auprès de 1 000 ménages soit 6 500 personnes pendant la période de soudure, à travers des transferts monétaires de 120 000 FCFA, en 2 tranches de 60 000 FCFA pendant la période de soudure (juin-juillet). Le communiqué note que le tout sera renforcé par les moyens d’existence. Lesquels permettront d’accompagner 500 ménages qui seront dotés d’équipements leur permettant de restaurer des ouvrages de production.

Le troisième volet du financement de la France sera destiné à renforcer et optimiser le transport et le stockage de l’aide humanitaire. Pour ce faire, le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères finance également depuis mars 2020 ATLAS Logistique et l’unité opérationnelle de l’ONG Handicap International seront mis en contribution pour la chaine d’approvisionnement. Le communiqué note qu’ATLAS Logistique a déjà pu assurer le transport de 97 tonnes de matériel, destinées majoritairement aux régions de Mopti, Ségou et Koulikoro, en soutien à 14 ONG partenaires.

