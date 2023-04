Visite du secrétaire d’état américain, Anthony Blinken au Niger : Niamey, régulateur du jeu de positionnement entre l’Est et l’Ouest

Moins de deux semaines après la visite du secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken au Niger avec la libération de Jeffrey Woodke, un humanitaire travaillant au Niger depuis 1992 au compte de l’ONG Jemed et le journaliste français Olivier Dubois. Il y a plus de questions que des réponses concernant cette visite. Niamey serait-il devenu la tête de pont de l’Occident face au Mali allié stratégique de la Russie ? Pourquoi la présence de Wagner au Sahel inquiète Washington mais de façon générale l’ensemble des Occidentaux ? Mohamed Bazoum veut-il jouer le même rôle que le président Amadou Toumani Touré dans les années 2000 dans la libération des otages occidentaux ? Dr. Mohamed Amara, sociologue et analyste sécuritaire tente de répondre aux questions.

C’était la toute première visite d’un secrétaire d’Etat américain au Niger confronté aussi à une insécurité chronique orchestré par les groupes terroristes. Analystes et diplomates sont formels, cette visite du tout puissant secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken à Niamey n’est pas un hasard du calendrier.

C’est un voyage bien planifié comme l’horloge d’une montre et scruté au millimètre près par la Maison Blanche. Alors que le Boeing du chef de la diplomatie américaine se posait sur le tarmac de l’aéroport Diori Hamani de Niamey ce 16 mars 2023, deux otages occidentaux sont relâchés par les terroristes. Il s’agit de l’Américain Jeffrey Woodke, un humanitaire travaillant au Niger depuis 1992 au compte de l’ONG Jemed et le journaliste français Olivier Dubois enlevé dans la ville de Gao le 8 avril 2021.

Avant que les relations entre Paris et Bamako ne soient dégradées, c’est le Mali qui menait les tractations dans la plus grande discrétion pour obtenir la libération de notre confère Dubois. Mais par finir les autorités françaises se sont tournées vers le Niger. Mohamed Bazoum veut-il jouer le même rôle que le président Amadou Toumani Touré dans les années 2000 dans la libération des otages occidentaux ?

Du moins c’est ce schéma qui se dessine dans cette région en proie à l’insécurité parce que Bazoum est le seul président civil et les Occidentaux vont tout faire pour que Niamey soit le pays régulateur de la lutte contre le terrorisme, et pour que le Niger n’emboite pas le pas au Mali, à la Guinée et au Burkina.

Pour Dr. Mohamed Amara, sociologue et analyste sécuritaire, la libération des otages occidentaux remet le Niger au cœur du partenariat avec l’Occident. “Aujourd’hui, le Niger est un des rares pays stables du Sahel, et particulièrement du Liptako Gourma. Il est le seul pays qui est encore à l’abri de putsch militaire depuis plus d’une dizaine d’années. D’ailleurs, la libération de Jeffrey Woodke et d’Olivier Dubois dit quelque chose de la place que le Niger est en train d’occuper dans les différents partenariats”, explique-t-il.

Avec la libération de deux otages occidentaux Niamey serait-il devenu la tête de pont de l’Occident face au Mali allié stratégique de la Russie ? Dr. Amara affirme que c’est une façon pour les Américains de reprendre la main de la lutte contre le terrorisme au regard du départ de la force Barkhane du Mali et son redéploiement au Niger.

“Dans ce contexte, le Niger devient une tête de pont, voire un pion de l’Occident dans le Sahel. N’oublions pas que c’est au Niger que se trouve la base de stationnement des drones Reaper américains, qui renseignent et participent à la lutte contre le narcoterrorisme”, précise Dr. Amara.

Lors de sa visite au Niger, le chef de la diplomatie américaine a rappelé que là où Wagner est présent, il ne sème que le chaos. Pourquoi la présence de Wagner au Sahel inquiète Washington mais de façon générale l’ensemble des Occidentaux ?

Pour notre analyste sécuritaire, Wagner inquiète Washington et l’Occident pour deux raisons principales : “La première, les Occidentaux perçoivent Wagner comme une force russe pour répandre l’idéologie et la politique russe. Ce qui nous ramène aux combats historiques (Guerre froide) entre les Occidentaux et les Russes pour le contrôle du monde, pour contrôler les ressources économiques. C’est aussi une course de leadership entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. La deuxième explication, Wagner est une force paramilitaire, des mercenaires, pour les Occidentaux qu’il faut combattre. De leur point de vue, Wagner fait le sale boulot de l’armée russe : exactions, piétinement des droits de l’Homme et du droit international. Mais la difficulté, c’est que Wagner évolue sous couvert de l’Etat russe en Afrique”, analyse Mohamed Amara.

Selon le sociologue, la difficulté pour les Occidentaux, c’est de traduire les responsables de Wagner devant la justice, car officiellement ils n’opèrent pas au nom de l’Etat russe. “Enfin, pour les occidentaux, à travers Wagner la Russie s’implante idéologiquement et grignote du terrain au Sahel”, conclut-il.

Ousmane Mahamane

