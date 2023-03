Visite du secrétaire d’Etat américain aux affaires étrangères Anthony Blinken au Niger : Niamey serait-il devenu la tête de pont de l’occident face au Mali allié stratégique de la grande Russie.

La visite du secrétaire d’Etat américain aux affaires étrangères au Niger n’est pas un hasard du calendrier. Pendant que le Boeing du chef de la diplomatie américaine se posait sur le tarmac de l’aéroport Diori Hamani de Niamey, deux otages occidentaux sont relâchés par les terroristes. Il s’agit de l’américain Jeffrey Woodke, un humanitaire travaillant au Niger depuis 1992 au compte de l’ONG JEMED et le journaliste français Olivier Dubois. Le premier a passé six ans dans le désert parce qu’il a été enlevé le 14 avril 2016 et le second y a passé deux ans car son rapt dans la ville de Gao remonte au 8 avril 2021.

Cette libération intervient trois ans après la libération des otages français du groupe AREVA. Il faut le dire, c’est la première fois qu’un américain est fait prisonnier par un groupe djihadiste en occurrence l’Organisation état islamique au Grand Sahara. Même si après le rapt qui a eu lieu à Abalak tous les soupçons pesaient sur le Mouvement pour l’unification et le djihad en Afrique de l’Ouest. Quelques mois plus tard trois boys américains venus appuyer les forces spéciales nigériennes trouvent la mort dans une embuscade tendue par le Groupe Islamique prés du village de Tongo Tongo non loin de la frontière malienne. Le hic qui fait tilt, ce que les deux otages ont été regroupés dans la région de Kidal avant d’être acheminés sur Niamey. Généralement dans les cas de prise d’otage, les choses se font de façon sulfureuse. Oliviers Dubois était entre les mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans alors que Jeffery Woodke était détenu par le Groupe état islamique au grand Sahara. Comme, il est de tradition dans les chancelleries occidentales on nie toujours avoir payé une quelconque rançon. Dés qu’un confrère pose la question, c’est le flou total. Le ministre nigérien de l’intérieur Amadou Souley s’est contenté dire que les deux ex-otages étaient fatigués à cause du long voyage mais qu’ils ont été remis aux ambassadeurs de leurs pays respectifs. La question qui taraude les dirigeants du Sahel, c’est l’attitude même du président Mohamed Bazoum. Veut-il jouer le même rôle que le président Amadou Toumani Toure dans les années 2000 ? Ou veut-il faire du Niger la tête de pont de l’occident pour faire barrage aux régimes militaires au Mali et au Burkina Faso ? La réponse à la première question est sans doute la façon dont le président ATT a quitté le pouvoir. Nous sommes le 18 août 2003, les quatorze otages Européens enlevés dans le Sahara algérien sont transférés dans le nord du Mali. Grace à l’implication personnelle du président Amadou Toumani Toure, ils sont libérés et placés sous la responsabilité des autorités maliennes le lundi 18 août 2003 dans l’après midi. Le conseiller à la communication de la présidence malienne Seydou Sissouma peut donc annoncer la bonne nouvelle : « les otages ont été libérés peu après 16 heures locales (18 heures de Paris) ». Parmi, les touristes, il y’a neuf allemands, quatre Suisses et un Néerlandais. C’est une victoire diplomatique pour le successeur du président Alpha Oumar Konare . Pour ne pas entacher la réputation du président malien Berlin, Bern et Amsterdam nient tout payement de rançon aux ravisseurs. Quelques mois plus tard le président ATT est escorté par la chasse allemande jusqu’à Berlin. Il est reçu en grande pompe par le président Allemand Johannes Rau avec à la clé une aide financière conséquente. Le président Amadou Toumani était loin d’imaginer que le faite que le Mali est devenu un centre de libération des otages allait lui coûter cher. Le cas le plus spectaculaire après la libération des otages européens sera celui de la libération de Pierre Camatte, un expatrié français vivant à Ménaka depuis plusieurs décennies. Rappelons qu’il a fallu la libération de certains terroristes patentés pour qu’il soit sauf. Bazoum, ministre des affaires étrangères sous le régime du président Mamadou Issoufou n’a pas hésité à tancer Bamako accusant le président ATT de laxiste face à la gestion de la crise du nord. Aussi a t-il martelé : « déjà, le président Alpha Oumar Konare avait installé certaines habitudes nocives que le président Amadou Toumani Toure a parfaites par la suite. Elle consiste à concéder aux anciens rebelles certains territoires qu’ils contrôlent ». Partant, ils les ont laissés se tailler des fiefs où ils se sont comportés comme des barons. Ils en ont profité pour faire fructifier le trafic de drogue et les prises d’otages. Finalement ATT est devenu sans le vouloir un complice passif de toutes leurs actions. C’est pourquoi avant sa chute il a été accusé de bénéficier d’une partie de la rançon destinée aux ravisseurs. Des rumeurs ont même circulé pour dire que sa famille a été retrouvée avec des billets destinés aux preneurs d’otages. Si, le président Bazoum tombe dans le piège ce qu’il l’aura voulu. La réponse à la deuxième question est aussi simple comme bonjour. Dans la région Bazoum est le seul président civil, il est venu après les deux mandats de Mamadou Issoufou . Pour les américains, il faut voler au secours du soldat Bazoum pour que le Niger n’emboite pas le pas au Mali, à la Guinée et au Burkina. C’est le cas du Mali et du Burkina Faso qui inquiète le département d’Etat. Ces deux pays sont déjà dans le giron de Moscou ce qui inquiètent les occidentaux surtout qu’ils soupçonnent la présence de Wagner un groupe militaire privé russe. Il faut le dire depuis 2012, les américains sont présents au Niger, l’US AIR FORCE y a construit une piste de 1800 mètres sur la base 201 à Agadez. Ils sont présents sur la base 101 de Niamey et apportent un soutien logistique à l’armée de l’air du Niger. Washington dispose dans ce pays d’une puissante base de drones et de 800 soldats. Il a fallu Tongo-Tongo pour que l’on sache que les GIS sont au Niger. Côté financier, Antony Blinken est venu avec une valise remplie de dollars américains pour aider le Niger. On peut dire que le Niger est le rempart du monde occidental contre la Russie dans la région.

Depuis que l’Afrique a été ouverte sur le monde par le truchement de la colonisation brutale, elle est devenue un champ de bataille entre les grandes puissances occidentales à savoir la Grande Bretagne, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et l’Italie. En dépit du partage du continent suite au congrès de Berlin en 1885, les rivalités n’ont pas cessé. Aussi, Français et Anglais ont failli faire gronder les canons à Fachoda, Allemand et Français étaient à deux doigts de se faire la guerre suite à l’incident d’Agadir. A la faveur de la Première guerre mondiale, la carte du monde est redessinée et l’Allemagne est définitivement écartée de l’Afrique. Cette frustration sera à l’origine des violents combats pendant la seconde guerre mondiale entre les forces de l’ Axe (Allemagne, Italie) et les forces alliées Grande Bretagne, France ensuite les Etats Unis d’Amérique qui interviennent pour la première fois sur le continent africain. Une des conférences pour discuter du sort de l’Allemagne, du Japon et de l’Italie aura même lieu à Anfa à 8 kms de Casablanca. Cette conférence qui se tiendra du 14 au 24 janvier 1943 sera une occasion pour Winston Churchill Premier ministre de Grande Bretagne et Franklin Roosevelt président des Etats Unis d’Amérique d’édicter ce principe, la capitulation sans condition de l’Allemagne de l’Italie et du Japon. Rappelons qu’avant cette conférence la Panzer armée du Renard du désert Erwin Rommel sera stoppé à 150 kms du Canal de Suez par les forces britanniques et françaises à El Alamein. On peut dire sans risque de se tromper que les grandes puissances Alliées utiliseront l’Afrique comme base arrière pour aller à la reconquête de l’Europe occupée par les nazis. L’Afrique ne demeurera pas en reste pendant la guerre froide. Directement ou indirectement, les Etats Unis contribueront à la chute de tous les pays du continent noir qui tenteront de tomber dans l’escarcelle du monde communiste prosoviétique. C’est serait le cas par exemple de Patrice Emery Lumumba tout nouveau Premier ministre de l’ancien Congo belge. Ce pays à l’échelle d’un sous continent avec une superficie de 2.345 000 kms qui suscite la convoitise du monde occidental à cause de ses immenses richesses sera vite assujetti. Le Premier ministre Lumumba qui la veille va tenir un discours historique pour rappeler les affres de la colonisation belge en présence du roi Baudouin sera vite considéré comme une identité remarquable. Pendant ce discours le leader panafricaniste dénoncera le colonialisme ainsi que les actions menées par la Belgique envers la RDC durant la période impériale. Le discours fut chaleureusement accueilli par les Congolais, mais interprété, par les autres nations, comme un affront à la Belgique et surtout au roi. C’est le prétexte du discours qui sera utilisé pour liquider Patrice Emery Lumumba par les siens au nez et à la barbe de la communauté internationale et de certains leaders du continent africain. Derrière le discours, il y’avait autre chose, la lutte pour que les immenses richesses du Congo ne tombent pas entre les mains des communistes. Il faut le dire l’uranium qui a été utilisée pour fabriquer les deux premières bombes atomiques qui ont été larguées par les Etats Unis sur le Japon (Hiroshima et Nagasaki) proviennent de la mine de Shinkolobwe située à 25 kms de la ville de Likasi en République Démocratique du Congo. La Belgique ne pouvait imaginer un seul jour la Société générale des carrières et mines (Gécamines) entre les mains des communistes. Pour éviter toute surprise désagréable le Colonel Joseph Désire Mobutu alors chef d’état major du président Kasavubu, s’empare du pouvoir en 1965. Celui qui se fera appelé Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga régnera sans partage pendant 32 ans. L’Afrique qui est encore un continent vierge a besoin de tous ses cerveaux pour son développement. Le continent a la jeunesse la plus dynamique une opportunité pour son développement.

Badou S. Koba

