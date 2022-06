MALI ET BOA SENEGAL), où son passage n’ a laissé personne indifférent,l’ancien Ministre de l’ Energie, des mines et de l eau sous le President ATT et de l economie et des finances sous le President IBK ,change de zone géographique d’intervention et de supervision pour relever de nouveaux défis stratégiques d’extension sur le continent. En effet, Le Groupe BANK of Africa BMCE BANK,à capitaux majoritairement marocains pour lequel il travaille depuis quelques années vient de lui renouveler sa confiance en le nommant Directeur Régional de la zone Afrique Centrale où l’ actionnaire de référence détient déjà des participations dans les filiales de la BOA RDC, BCB Burundi BOA Rwanda, et la Congolaise de Banque basée à Brazzaville,cette dernière dont le grand travailleur et génie de la finance malienne et ouest africaine aura cumulativement la charge de diriger. Donc en tant qu’ Administrateur Directeur General de cette institution dans laquelle l’Etat Congolais est également actionnaire,il devra vite renforcer les capacités de celle-ci et relancer ses activités dans les autres pays de la zone Cemac ou le Groupe BOA n est pas encore présent, cela au nom du principe de l’ agrément unique et de l’intégration sous régionale .Nul doute que l’ancien argentier ne manque pas d’ atouts pour ces nouvelles missions en dépit d’ un éloignement de sa zone habituelle et qu’il continuera à rendre fiers de nombreux compatriotes qui suivent admiratifs ses prouesses et performances au Mali et dans d’autres pays . En tous cas ,les secteurs publics comme privés des pays d’Afrique Centrale profiteront bien de sa riche expérience dans le domaine finance , comme les opérateurs économiques de la diaspora très dynamiques dans ces contrées. BON VENT au President MID !!!

