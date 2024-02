Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a officiellement lancé le jeudi 1er février à Kati, les travaux de construction et d’aménagement de la Route RR9 et des Voies Stratégiques de Kati, près du camp de Soundjata. Pour la circonstance, étaient présents à cette cérémonie, le PM Dr Choguel Kokalla Maïga, le Président du CNT, Colonel Malick Diaw, des membres du Gouvernement et du CNT, de même que des Autorités religieuses et coutumières de Kati .

Ce projet d’envergure, financé par le budget national à hauteur d’environ 95 milliards de FCFA sur une période de 36 mois, vise à redessiner le réseau routier des deux villes : Bamako et Kati. Cela, dans le cadre d’une ambitieuse transformation urbaine annoncée par le président Goïta.

En effet, les principales artères concernées sont la voie RR9 en 2×2, du musée national au rond-point “Croisement RR9/RN3” en face du camp Soundjata de Kati, et l’aménagement de 7 km de voiries urbaines à Kati. Ainsi, l’objectif est d’optimiser la fluidité du trafic, la réhabilitation de la bretelle d’accès à l’Hôpital du Point G dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux, et l’extension en 2×2 voies de la RN3 (Petro Bama-Samé-Kati) jusqu’au rond-point en face du camp Soundjata de Kati.

Lors de cette cérémonie, les techniciens ont spécifié que les spécifications techniques des axes routiers comprennent des détails sur les largeurs de chaussée, pistes cyclables, trottoirs, aires de stationnement, et autres caractéristiques. Ainsi, les travaux envisagés couvriront l’ensemble des infrastructures et de l’éclairage public à la construction d’ouvrages d’art.

Ledit lancement a été marqué par des interventions. Premier à être au pupitre, le Secrétaire Général de la Mairie de Kati, Zanga Daou a souligné l’importance de ces travaux en rappelant le bilan désastreux des accidents routiers de décembre 2023, avec 334 victimes sur la voie publique. Il a ainsi plaidé pour un échangeur multiple au rond-point de la Direction Centrale des Services de Santé des Armées (DCSSA) pour l’accès facile à certaines voies.

La ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko d’exprimer le rôle essentiel de la route dans le développement économique, social et culturel du Mali. D’où selon elle, l’élargissement en 2×2 voies des axes Bamako-Koulouba-Kati, GMS-Samé-Kati et de la bretelle d’accès à l’hôpital du Point G pour faire face à la croissance du trafic, améliorer la fluidité de la circulation et renforcer la sécurité routière. Et d’attester à la détermination du Gouvernement à répondre aux besoins de la population en matière d’infrastructures routières. Selon elle, ces travaux d’aménagement d’un coût d’environ 95 milliards de FCFA financés entièrement par le budget national, seront exécutés par l’Entreprise COVEC-Mali pour un délai de 3 ans.

A son tour, le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a indiqué que ce projet s’aligne à leur vision de modernisation des villes et la fourniture d’infrastructures routières adéquates pour le peuple malien. A cet effet, il a sollicité la population à soutenir l’entreprise chargée de ces travaux et de féliciter la Ministre Madina Sissoko et ses collaborateurs pour l’engagement dans la réalisation de ce projet.

Par Fatoumata Coulibaly

