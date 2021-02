Le Ministre des Transports et des Infrastructures était encore une fois en visite inopinée le jeudi 4 février au matin, à Sébénikoro et au poste de péage dans la commune du Mandé. Le ministre Makan Fily DABO a saisi l’opportunité pour appeler les usagers au respect des dispositions légales et règlementaires en la matière. «Les textes sont faits pour être appliqués» a-t-il déclaré.

Au cours de cette descente de terrain effectuée jeudi 04 février 2021, le Ministre des Transports et des Infrastructures Makan Fily DABO a voulu constater par lui-même les conditions de travail des agents collecteurs des droits de passage au niveau des postes de péage dans la commune du Mandé. Car mieux vaut voir une fois que d’entendre cent fois. Aussi, en a-t-il profité pour visiter le chantier de la rénovation du poste de péage de Farabana, saccagé quelques jours plus tôt par certains individus.

Sur place, le patron du département en charge des Transports et des Infrastructures, qui a surpris même ses collaborateurs les plus proches par la promptitude de cette visite, a exprimé sa satisfaction non seulement quant aux conditions de travail des agents, mais aussi en raison de l’effectivité du poste de péage de Farabana, dont il annonce l’ouverture dès le lundi prochain.

Il a expliqué que le paiement de ces droits découle d’un arrêté interministériel datant du 14 mai 2008. Ces textes, ajoute-t-il, ne sont pas susceptibles d’interprétation. Le Ministre a souligné qu’au-delà du Mali, les droits de passage sont perçus dans tous les pays de la sous-région et même partout dans le monde. Et, le Mali, a-t-il indiqué, ne peut pas faire exception à cette règle.

Makan Fily DABO a aussi rappelé que son département a privilégié la sensibilisation. D’où les reports successifs de la date d’entrée en vigueur de la mesure. En bon pédagogue, il a appelé ceux-là qui se braquent contre la perception de ces droits à plus de retenue, de mesure et de responsabilité.

Car, a-t-il indiqué, «tout le monde veut des bonnes routes, tout en oubliant que la construction et l’entretien de ces infrastructures ont un coût. Nous devons tous contribuer en aidant l’Etat.»

Par ailleurs, le Ministre DABO, avant d’arriver dans la commune du Mandé, a pu être témoin oculaire du calvaire que vivent quotidiennement les résidents de Sébénikoro : des bouchons infernaux, des files de trois à quatre rangées de véhicules sur une route aménagée en deux fois deux voies, etc.

Makan Fily Dabo a ainsi recommandé aux agents de la Compagnie de la circulation routière (CCR) de la police, en poste au Rond-point du pont ‘’Woyowayanko’’, d’être stricts quant au respect du Code de la route.

Cellule Communication du Ministère des Transports et des Infrastructures

Le titre est de la Rédaction

