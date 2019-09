Le séjour du Chef du Gouvernement en première région a certainement ouvert les yeux au patron de l’Exécutif. Il a sans doute compris aussi que la région est le parent pauvre dans la clé de répartition des investissements socio -économiques du pays. Si les promesses annoncées tiennent, une grosse injustice serait corrigée.

La récente tournée de Dr Boubou CISSE dans la région de Kayes a permis au patron de l’Administration malienne de mesurer à sa juste hauteur l’état piteux dans lequel notre pays a détourné son regard de Kayes. A preuve, le PM a trouvé lui-même le mot juste pour qualifier la route Kati-Kolokani-Didieni – Kayes :’’ C’est inhumain.’’

Sans langue de bois, DR CISSE a laissé son cœur et ses yeux à travers son corps nous parler .C’est là un Aveu de taille après avoir parcouru une si courte distance Kati- Didieni moins de 175 km en 5 heures. Même impression sur le tronçon Manantali –Tambaga route de Kita, l’autre enfer des populations des villages de Kita et de Bafoulabé menant au barrage de Manantali, ouvrage international. Une situation qu’aucun des autres Etats de la nation OMVS n’aurait accepté.

En offrant du mil aux kayesiens, le PM a été mal inspiré. C’est pas là un besoin comme dans l’autre partie du Mali. A Kayes, les attentes sont les voies d’accès pour relier les agglomérations afin d’évacuer les productions de toute sorte qui pourrissent par faute d’évacuation.

Les kayesiens sont justement prêts et constants à soutenir le Gouvernement parce que patriotes. Faites un tour de la région, en profondeur, vous comprendrez que notre diaspora investit des milliards dans la prise en charge des villages à travers coopératives et associations inter villageoises. Du Gadiaga au Diombougou en passant par le Guidimakha et le khasso ,le Bafing et le Maninkala ,du Kaarta au Tooro etc …les fils de la région ,grâce à Dieu, font du terroir une préoccupation essentielle. C’est pourquoi, les Centres de santé communautaires ici ne vivent pas de subsides de l’Etat. Et devance l’Etat quant à la mise à disposition des infrastructures socio de base : Ecoles, centre de santé, bâtiments administratifs, stations de pompage etc. La forme de revendication que les populations ont mis au gout du jour est née , il ya longtemps. Souvenez-vous, lorsque en 1999, alors IBK, Premier ministre, le Gouvernement tenta d’y ’initier l’expérimentation, du fameux péage sur le pont nouvellement acquis. Ensuite la traversée de la ville par les camions chargés de cyanure en provenance de Dakar pour Sadiola .C’était sous la houlette de CASS dit Badjiry Bathily.

Des lors, il faut comprendre l’amertume kayesienne une attitude citoyenne forte, soudée et bien entendue partagée par tous pour que les dirigeants sachent le silence ici ne signifie pas l’apathie. Enfin la sortie se résume en ces termes : Trop , c’est Trop !

Le nouvel esprit kayésien est une juste revendication sans violence en prouvant que la région est une des grandes pourvoyeuses à l’économie nationale sans fausse modestie rien que par le riche sous -sol en exploitation et les recettes douanières.

Loin de nous une attitude régionaliste sinon les présidents Moussa Traoré et Alpha O. Konaré auraient fait de leur terre de naissance une des plus merveilleuses du Mali. Leur patriotisme les en interdit, moralement. A trop se taire la région a compris que seule la forme revendicative fera siffler de nouveau le train pour assister les populations, faire revivre les nombreux villages de la voie ferrée. Suite à cette tournée primatoriale, il est promis que dans six mois l’activité sur les rails, rependra. Attendons de voir.

Comme annoncé, les travaux de la route Kati –Didieni, le tronçon infernal, ont démarré plutôt que prévu le 4 septembre 2019. Pourvu que ce ne soit pas un saupoudrage comme savent le faire certaines entreprises sur nos chantiers pourtant, sérieux.

Aussi, le nouvel esprit a estimé que seul le bruit ouvrira le ciel kayesien aux avions pour raccourcir à la nombreuse diaspora, l’accès direct à leurs villages déjà enclavés. La parole gouvernementale a laissé entendre la création à court terme d’une compagnie.

Les doléances kayesiennes ont eu un nouvel écho auprès du régime IBK. Est-ce que Boubou CISSE sera une chance pour Kayes ? OUI certainement puisque il est le premier chef de Gouvernement à y affronter la rudesse que vivent les populations par les pistes. S’il réussit à corriger ces injustices, sa jeunesse étant un atout, le PM entrera dans l’histoire de la galerie des hommes crédibles.

Hugo Diarra.

