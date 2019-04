Le maire de la commune II, Cheick Abba Niaré, était le mardi dernier face aux populations de l’Hippodrome. Objectif : leur expliquer les contours du projet d’aménagement de la Rue 224 de l’hippodrome, à travers le Padub et rassurer les sceptiques à propos de ce projet d’embellissement de cette rue. C’est le Centre d’Etat civil de l’Hippodrome qui a servi de cadre à cette rencontre.

C’est accompagné des membres de son équipe, notamment les conseillers, que le maire de la commune II s’est rendu à l’Hippodrome pour cette rencontre d’échange, laquelle a réuni les forces vives de ce quartier. L’ancien Premier ministre Younoussi Touré, les chefs coutumiers et de nombreux jeunes étaient présents à l’annonce de projet d’aménagement pour lequel ils sont réticents, eu égard à certaines informations ayant circulé autour de cette initiative. Ainsi, selon le maire de la Commune II, plus de 4 milliards de Fcfa sont prévus cette année dans la commune II à travers le Padub. Pour l’Hippodrome, les travaux consisteront à aménager la Rue 224 en deux voies avec des lampadaires, des caniveaux. “Toutes ces réalisations consisteront à améliorer le cadre de vie des populations. Toute chose qui fait partie de mes priorités. Au-delà de tout cela, je ne vais rien entreprendre comme projet sans vous consulter et sans avoir votre accompagnement” a soutenu le maire. Selon lui, beaucoup d’informations ont circulé par rapport à ce projet. C’est pourquoi, dès l’entame de ses propos, il a tenu à rassurer tout un chacun par rapport à sa volonté et à son engagement de conduire les affaires courantes de la commune au bénéfice des populations.

“Certains ont même soutenu que nous avons en vue la construction de kiosques tout au long de la Rue 224 qui sera aménagée. Rassurez-vous, je n’ai aucun projet personnel, tout comme la mairie également” a affirmé le Maire. Il a aussi rassuré les populations de l’Hippodrome sur le caractère d’utilité publique de ladite Rue qui a été décidé en conseil des ministres.

Dans le cadre du même exercice, le Maire et sa délégation se sont déjà rendus aux quartiers Bagadadji et Niaréla. K. THERA

