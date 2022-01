Il a été réalisé et offert à la population du secteur 3 de Kanadjiguila par la Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali (SONATAM) pour un coût total de 12 millions de F CFA

En sa qualité d’entreprise citoyenne, la SONATAM répond toujours aux soucis de la population, à travers des œuvres sociales. C’est dans ce cadre, qu’elle est toujours venue en aide à celle-ci, une fois sollicitée, d’où la réalisation de ce forage sur fonds propres, offert à la population de Kanadjiguila. La réception de l’ouvrage a donné lieu à une cérémonie présidée par le président du Conseil d’administration (PCA) de la SONATAM, Abdoulaye Yaya Seck. C’était ce vendredi 28 janvier 2022, en présence du maire de la commune rurale du Mandé, Nouhoum Kelepilé et plusieurs notabilités du village bénéficiaire.

La cérémonie s’est déroulée en deux phases. D’abord, celle des allocutions. Dont celle du chef de village par intérim, Yaya Sinayoko ayant consisté à remercier la société donatrice, qu’est la SONATAM pour ses bienfaits à l’endroit des populations qui sont dans un besoin pressent. « Ce forage va alléger la souffrance de nos femmes. Parce que si elles ne sont pas heureuses, nous les hommes, nous ne le sommes pas aussi » a-t-il ajouté.

Son intervention a été suivie par celle du maire de ladite commune, Nouhoum Kelepilé. Ce forage d’eau potable répond favorablement à une demande exprimée à la direction de la SONATAM. Aujourd’hui, sa réalisation a été effective. Donc, c’est une réponse à un souci majeur des bénéficiaires, qui sont les habitants des lieux s’est-il félicité. Ajoutant qu’avec la réception de ce forage, c’est le prix du condiment qui connaitra une hausse, le maire a invité les bénéficiaires dudit ouvrage à en faire un bon usage.

Pour le PCA Abdoulaye Yaya Seck, la réalisation de ce forage constitue une nouvelle victoire pour la SONATAM, dans son combat quotidien, consistant à faciliter l’accès à l’eau potable aux populations les plus défavorisées de notre pays. L’ouvrage de Kanadjiguila s’inscrit dans ce sens. Parce qu’elle est la manifestation réelle de l’engagement que la SONATAM a toujours tenu aux populations les plus fragiles de notre société.

Ce forage, a expliqué le PCA, est équipé d’un dispositif d’adduction d’eau sommaire composé d’un château de 5000 litres. Il fonctionne à l’aide d’un système de pompage solaire à haut voltage pour une capacité de 20 mètres cubes par heure. Et les travaux de sa construction, ont été assurés par la Société des travaux d’équipements ruraux (STER) « Cette infrastructure moderne, dotée de toutes les commodités, est un joyau qui permettra, entre autres, d’améliorer le cadre de vie des populations de Kanadjiguila », fera comprendre Abdoulaye Yaya Seck.

Aux dires du PCA, la SONATAM, en sa qualité d’entreprise, profite à l’État à travers le versement régulier des impôts et taxes. Ainsi, en 2020, elle a contribué aux recettes fiscales de l’État à hauteur de 62 milliards de FCFA. Et pour que la société puisse véritablement jouer ce rôle de pourvoyeuse des recettes, il faut que les plus hautes autorités et les populations s’impliquent dans le combat contre la contrebande des cigarettes.

Les porte-paroles des bénéficiaires, Bassi Fofana et Mme Niagalé Doumbia, ont tous remercié la société donatrice et promis de prendre soin de l’ouvrage, par la mise en place d’un comité de gestion.

Diakalia M Dembélé

