La 3e édition du Salon de l’ingénierie de la transformation et de l’apprentissage (Sita/Baara Kalan ni wassa) s’est tenue du 3 au 6 juillet 2024 au CICB sous le haut patronage du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel K. Maïga. La ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle Mme Bagayoko Aminata Traoré ainsi que Mme Aminata Kaba, ministre de l’Enseignement technique, professionnel et de l’Emploi de la Guinée, et Mme Wafaa Asri, secrétaire générale du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences du Royaume du Maroc.

A rappeler que le thème de cette 3e édition était “le rôle de la formation aux métiers dans les politiques de développement économique gage de stabilisation sociale et sécuritaire”. Le Maroc était l’invité d’honneur de la cérémonie. De nombreux pays y étaient invités comme les Etats de l’AES, République de Guinée, République de la Côte d’Ivoire.

Le 3e vice-président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Sidy Dagnoko, a remercié la ministre pour cette initiative et a ajouté que le choix du thème n’est pas fortuit car la formation aux métiers est crucial dans notre pays. Selon la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, “la formation professionnelle est un élément essentiel de la politique de développement économique. Elle est un moyen important pour soutenir la compétitivité, la croissance économique et l’emploi”.

Le gouvernement, soulignera-t-elle, depuis sa mise en place s’est attelé à la recherche de solutions pour répondre à la demande sociale. Dans cette quête, la formation professionnelle et l’emploi et plus particulièrement l’emploi des jeunes et des femmes apparait comme l’une des priorités dans l’agenda du gouvernement.

A l’en croire, l’objectif est de doter chaque cercle du Mali d’un centre de formation professionnelle conformément aux objectifs de la Politique nationale de formation professionnelle. “Concernant les jeunes diplômés, deux dispositifs principaux sont actuellement déployés à travers l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej). Il s’agit des stages de qualification professionnelle et de formation professionnelle”, a-t-elle laissé entendre.

Quant au chef du gouvernement, Dr. Choguel K. Maïga, il a précisé que l’objectif principal de tout pouvoir est de rendre heureux les citoyens. Et le travail du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle contribue à cela. Selon la secrétaire générale du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences du Royaume du Maroc, Wafaa Asri, son pays est disposé à accompagner le Mali dans le processus de valorisation de la formation professionnelle.

La cérémonie a pris fin par la visite des stands. Il faut noter que l’édition 2024 du Sita a été marquée par des conférences, des masters class et des panels sur la problématique de la formation professionnelle.

Aoua Traoré

