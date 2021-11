Depuis la nomination de l’inspecteur de classe exceptionnelle des Douanes, n° Matricule 915-20 H à juste titre Directeur général des Douanes, nous avons titré à la Une : « Amadou Konaté, aux commandes de la Direction générale des Douanes, Ce qui va changer ». Eh bien, ce gros travailleur très assidu qui a gravi tous les échelons de l’Institution douanière a, seulement à son premier mois (septembre) d’exercice, recouvré plus de 56 milliards de FCFA contre 45 milliards de FCFA au mois d’août. D’où un bond qualitatif de 11 milliards de FCFA. Quelle prouesse !

« Un homme qu’il faut à la place qu’il faut… ». Cet adage sied bien au brillantissime douanier Amadou Konaté qui depuis sa nomination à la tête de la Direction générale des Douanes, a donné un souffle nouveau à cette institution financière. Pour preuve, lui et son équipe ont fait une réalisation record de plus de 56 milliards de F CFA pour le mois de septembre dernier. Les recettes du mois d’août étaient de 45 milliards de FCFA ; d’où l’importance et la portée de ce bond prolifique de septembre de plus de 10 milliards de F CFA.

Si cette tendance à la hausse se confirme dans les prochains mois, selon notre confrère Elhadji Alou Badra Haïdara du journal ‘’ Aujourd’hui Mali’’, le brillantissime DG Konaté, sans aucun doute, peut relever son premier défi, celui d’atteindre l’objectif de 656,250 milliards de F CFA au 31 décembre 2021.

Ce travail de titan abattu en un laps de temps par les Douanes sous la houlette de M.Konaté n’est pas surprenant. Puisque le DG Konaté est un cadre valable et intègre qui a laissé ses empreintes indélébiles par le travail bien fait, là où il aura servi à l’intérieur du pays. « Pour rendre des loyaux services à ma chère patrie, le Mali, je suis engagé et prêt à 100% sans réserve et personne saura me dévier sur ce chemin », nous a confié le nouveau DG de la direction des Douanes maliennes juste après la lecture du décret de sa nomination lors du conseil des ministres du mercredi 25 août 2021 à la télévision nationale.

Et force est de reconnaitre que la nomination de ce brillantissime douanier à la tête de la direction générale des Douanes a été accueillie avec soulagement dans l’opinion nationale, car, même ceux qui ne le portent pas dans leur cœur reconnaissent ses qualités et ses compétences dans le secteur douanier. Ce, malgré les crises, il a dès son premier exercice donné un signal et un engagement très fort à renflouer le trésor public.

Tientigui

