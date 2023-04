Greve à la douane ; La section syndicale se démarque

Face à un supposé mouvement de grève au sein des douanes du Mali, la section syndicale est montée au créneau pour apporter un démenti et marquer ses distances avec une « poignée de mécontents » derrière cette manœuvre de zizanie.

Pour couper court aux rumeurs d’une supposée grève au sein des douanes maliennes, la section syndicale des Gabelous affiliée à l’UNTM, a animé une conférence de presse le lundi 24 avril avec pour objectif de dissiper la confusion qui planait. Conférencier principal, Yssoufi Daga Maïga a indiqué que le préavis de grève initialement déposé est un « non évènement » car émanant d’un groupuscule d’agents non représentatifs et ne dépassant pas 10 personnes. « La preuve de leur manque de représentativité est qu’ils ont fini par retirer leur préavis de grève car c’était nul et de nul effet », a fait savoir l’Inspecteur des Douanes. Aux dires du 1er secrétaire général adjoint de la section syndicale de la douane, la « poignée de mécontents » s’agite contre un décret datant de 2013 arguant que le décret remet en cause les droits et acquis des douaniers.

« Aucun droit n’a été remis en cause. D’ailleurs le décret qu’ils dénoncent est venu régler un désordre ambiant qui était là. Dire que le décret bafoue des droits et acquis relève de sa méconnaissance et d’une mauvaise interprétation », a avancé Yssoufi Daga Maïga. « Quand vous faites une mauvaise interprétation du décret, il faut approcher les gens pour mieux le comprendre. Dans ce cadre, une commission a été mobilisée pour mener une tournée de sensibilisation et d’information. Mais malheureusement lors de cette tournée, les opposants au décret ont tourné le dos. Cela signifie qu’ils ont un autre agenda. Et par la suite c’est ce qui a été su quand on a appris qu’ils veulent la démission du Directeur général. Mais cela ne ressort pas de leur compétence. Demander la démission d’un D G nommé par le Chef de l’Etat n’est pas le rôle d’un syndicat. D’ailleurs le Directeur général fait la fierté de la douane. Il a réalisé ses recettes sans problème. C’est ce qu’on demande à un D G », a ainsi loué le syndicaliste pour qui les seules modifications apportées par le nouveau décret concernant le Statut particulier avec l’instauration du grade d’inspecteur général et le fait d’étendre le grade de Colonel-major aux inspecteurs de classe exceptionnelle.

« L’omission concernant le grade de Colonel a été également réparée », a ajouté le conférencier principal pour qui le décret répare plutôt quelques insuffisances. A l’en croire, « le port du galon est un souci mineur vu l’urgence du moment ». C’est ainsi qu’il a invité les récalcitrants à arrêter d’agir au nom des agents de la douane de façon abusive qu’ils ne représentent d’ailleurs pas et à se concentrer sur l’atteinte des objectifs fixés par la direction générale pour pouvoir amplement mériter le surnom « soldat de l’économie ».

A Cissouma

Commentaires via Facebook :