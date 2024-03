A travers un post sur sa page facebook, l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, a attiré l’attention des autorités d’éviter de s’enfermer dans la spirale de l’endettement à très court terme et d’opter pour la recherche des solutions de financement alternatives à l’endettement. « Dernière sortie de l’Etat du Mali le 20 mars pour emprunter de l’argent : il a été obtenu 19 milliards sur les 25 milliards sollicités. L’argent collecté est constitué à 99 % de dettes à trois mois et un an seulement ! Autrement dit, nous serons obligés de rembourser toute cette somme dans les 12 mois à venir, sans compter les intérêts. Ce qui nous forcerons à emprunter encore et encore… », a dit l’ancien locataire de la Primature.

Pour l’expert-comptable, la prise de dette à si court terme démontre que ceux qui nous prêtent de l’argent nous font de moins en moins confiance. Jusque-là considéré comme le plus jeune Premier ministre de l’histoire du Mali, Moussa Mara demande au Gouvernement d’éviter de s’enfermer dans la spirale de l’endettement à très court terme « qui conduit fatalement à la faillite financière ». Selon lui, il est urgent de chercher des solutions de financement alternatives à l’endettement. « Plus que jamais nous devons nous réunir autour de nos crises économiques, sociales et politiques et essayer de trouver ensemble des solutions durables pour en sortir », a-t-il écrit.

Sidiki Adama Dembélé

