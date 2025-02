Plus d’un an après la rupture d’approvisionnement des compteurs électriques au Mali, des milliers d’unités sont enfin arrivées dans le pays. Cependant, ces équipements, tant attendus par les consommateurs, ne sont toujours pas mis à la disposition des clients, plongeant de nombreux foyers et entreprises dans l’incompréhension et la frustration.

Depuis plusieurs mois, les abonnés de l’Energie du Mali (EDM-SA) dénoncent la lenteur dans la distribution des compteurs. Nombreux sont ceux qui, après avoir réglé les frais d’acquisition il y a plus d’un an, espéraient enfin une livraison rapide avec l’arrivée du nouveau stock. Pourtant, le statu quo persiste, et la situation reste bloquée. « J’ai réglé les frais de mon compteur il y a plus de 14 mois. On nous disait que c’était un problème d’approvisionnement, mais maintenant que les compteurs sont là, on ne comprend plus ce qui bloque », témoigne un habitant de Bamako, déconcerté par l’attente interminable.

Même au sein de l’EDM-SA, la situation suscite de nombreuses interrogations. Plusieurs employés, sous couvert d’anonymat, avouent être eux-mêmes dans le flou quant aux raisons de ce blocage. « Nous savons que les compteurs sont arrivés, mais aucune directive claire n’a été donnée concernant leur distribution. Officiellement, on parle d’une réorganisation logistique, mais cela n’explique pas tout », confie un agent de la société, visiblement désorienté par la situation.

Face à cette situation, l’attente devient de plus en plus insupportable pour les abonnés, notamment pour les nouveaux clients ainsi que pour ceux dont les compteurs sont défectueux et n’ont toujours pas été remplacés. Certains abonnés expriment des soupçons quant à une gestion douteuse des équipements. « Nous exigeons des explications ! Où sont passés nos compteurs ? Pourquoi ne pas les distribuer immédiatement ? », s’indigne un client, qui attend depuis des mois.

Alors que la demande en électricité ne cesse de croître au Mali, la gestion des compteurs électriques devient un enjeu crucial pour EDM-SA. L’entreprise devra rapidement clarifier cette situation pour éviter une crise de confiance avec sa clientèle. En attendant, les abonnés restent dans l’ombre, littéralement et figurativement, en espérant enfin une résolution rapide de cette problématique.

Mohamed Keita

Commentaires via Facebook :