Le président de la République avait annoncé des mesures de soutien aux populations les démunies face à pandémie du Covid-19. Pour éclairer la lanterne des consommateurs, le Directeur de général de la société Energie du Mali, s’est exprimé ce vendredi 17 avril.

Selon Boubacar Keita, D.G d’EDM.sa, la gratuité de l’électricité concerne les abonnés ayant des compteurs deux fils de cinq ampères. « La prise en charge va concerner toutes les consommations de 1kWh à 100 kWh, que les compteurs soient des conventionnels ou Isago », a-t-il précisé. Pour les compteurs conventionnels, a-t-il assuré, la facture sera prise en charge par l’Etat. Les abonnés ayant des compteurs Isago, recevront quant à eux, des crédits gratuits à hauteur de 100 kWh.

A titre d’illustration, le Directeur a expliqué que la gratuité du kWh peut être considérée comme l’équivalent d’une consommation de 6 à 7 téléviseurs tournant 5 heures par jour. Cette mesure, a-t-il poursuivi, va toucher 370.000 clients soit une population d’environ 3.700.000 personnes, pendant les mois d’avril et mai.

S’agissant de la deuxième mesure, c’est-à-dire l’exonération de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), le Directeur a relevé qu’elle s’appliquera à l’ensemble des clients d’EDM.sa (privés, entreprises, et industries) pendant les mois d’avril, de mai et de juin.

A noter que ces deux mesures prises ensemble concernent 632.400 clients touchant ainsi une population de plus de 6 millions de personnes.

En outre, le Directeur invite les abonnés à être vigilants au niveau de la consommation. « L’économie d’énergie permettra à tous les Maliens, pendant cette période de pointe, d’avoir assez de l’énergie pour tout le monde », a-t-il insisté.

Mohamed TOURE