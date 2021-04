EDM SA: Communiqué sur les désagréments occasionnés par les perturbations du réseau électrique

Chers clients,

EDM SA vous souhaite un agréable mois de Ramadan dans la paix et la quiétude.

Que Le Seigneur tout puissant nous accorde Sa grâce et nous accompagne dans notre travail difficile, mais noble et exaltant !

Chers clients, nous sommes conscients des désagréments occasionnés par les perturbations du réseau électrique en ces temps de canicule et de surcroit pendant le mois de ramadan. Nous vous comprenons car nous vivons les mêmes réalités.

Nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs, nous sommes vos voisins, nous sommes vous.

Dès la prise de fonction de la nouvelle direction, il y a 4 mois, nous avons entrepris des actions d’urgence en vue de corriger toutes les insuffisances pouvant entraver la continuité du service durant la période de chaleur car nous estimons que nos clients méritent une meilleure qualité de service. Dans cette veine, les actions suivantes ont été réalisées dès le mois de mars 2021 :

• Mise en place d’une cellule de veille stratégique pour une meilleure planification de nos actions ;

• Elaboration d’un plan quinquennal de réhabilitation des infrastructures énergétiques ;

• Installation d’une Centrale thermique de 20 MW sur la colline de Badala, afin d’alimenter les quartiers de la rive droite ;

• Installation d’une Centrale thermique de 20 MW à Sotuba pour pallier au déficit de la commune 1 et de la région de Koulikoro.

Nonobstant toutes ces dispositions prises, nous faisons face à une situation regrettable occasionnée par une réduction drastique des importations d’électricité en provenance de la Côte d’Ivoire. Notre partenaire stratégique connait des difficultés temporaires sur son réseau électrique, et de ce fait n’arrive plus à honorer ses engagements. En effet, pour une puissance garantie (contractuelle) de 100 MW, EDM SA ne reçoit que 27 MW au plus fort des périodes de perturbations.

En dépit de cette situation inattendue, nous ne baissons pas les bras et continuons de travailler d’arrache-pied pour la mise en œuvre des solutions durables à moindre coût :

• Mise en service de la Centrale hydroélectrique de Gouina de 47 MW en juillet 2021;

• Mise en service de la Centrale thermique de Sirakoro de 100 MW en Mars 2022;

• Construction du barrage de Kénié de 56 MW dont les travaux ont débuté ;

• Renforcement des capacités de transport des lignes Hautes tensions en cours;

• Réseau de distribution en cours de réhabilitation ;

Ces projets vous seront détaillés dans nos prochaines publications.

Nous savons que votre soutien ne fera pas défaut car NOTRE ENERGIE, C’EST VOUS

