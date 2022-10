Tout est parti d’un incident survenu dans la journée du mercredi 04 octobre 2022 à Moussablintou, non loin de la centrale thermique de Balingué dans la zone industrielle.

C’est en effet, au cours des travaux de démolition d’une maison se trouvant dans les entreprises d’une ligne de transport EDM, que la pelle mécanique d’un engin lourd a sectionné les six câbles électriques assurant la liaison de plusieurs postes d’alimentation.

Les câbles arrachés étant tous sous tension, la violence du choc a provoqué une interruption du service au niveau de tous les postes de distribution reliés au point de jonction principal, désormais hors service. Une enquête sera diligentée pour situer les responsabilités. En plus de l’interruption des liaisons de distribution dans de nombreux quartiers de Bamako, le choc a aussi impacté plusieurs transformateurs d’alimentation, mis hors d’usage. Comme on peut le constater, la rupture de différentes liaisons a considérablement fragilisé le réseau, occasionnant une diminution drastique de sa capacité de transit à cause des dysfonctionnements créés au niveau des points de jonction qui assurent la distribution de l’électricité pour la desserte de la clientèle des zones concernées.

Depuis mercredi, les équipes techniques de EDM-SA, reparties sur les différents sites ou des pannes ont été décelées, sont mobilisées et travaillent sans relâche pour le retour à la normale, afin de soulager les populations qui ont souffert des perturbations dans la fourniture de l’électricité depuis quelques jours.

C’est pour se rendre compte des dégâts, causés par l’incident provoqué par la pelle mécanique, que le DG de EDM, en compagnie de certains de ses collaborateurs, s’est rendu, dans la nuit du dimanche au lundi 10 octobre, sur les installations en panne. Il s’agissait aussi pour Koureissi Konaré de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de dépannage et d’apporter son soutien et ses encouragements aux agents motivés et déterminés à rétablir rapidement le service pour le bonheur des populations. Un engagement dont s’est réjoui le Directeur Général, après s’être félicité des efforts fournis par les équipes et qui ont déjà permis la reprise progressive de la fourniture de l’électricité dans plusieurs quartiers, une tendance qui se poursuivra en vue d’une reprise effective dans les meilleurs délais.

Face à l’ampleur des dégâts, le Directeur Général de EDM a promis d’effectuer des démarches auprès des plus hautes autorités afin que des dispositions soient prises pour que cessent enfin les multiples agressions dont les installations de EDM font quotidiennement l’objet et qui ont des conséquences sur la continuité de la fourniture de l’électricité.

Source Ccom EDM-Sa

