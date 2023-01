La première édition du Salon des Investisseurs pour l’Energie au Mali (SIEMA 2023) se tiendra le 21 et 22 février 2023, au Centre International de Conférence de Bamako, sur le thème : « Investir pour améliore le Mix énergétique ».

Cet événement est organisé par la société Energie du Mali (EDM-SA) avec le soutien du ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

Selon les organisateurs, il s’agit d’une opportunité pour regrouper partenaires et investisseurs dans un cadre d’échanges, de propositions et d’engagements pour la réalisation des projets prioritaires de EDM-SA, dans les domaines de la production, du transport et de la distribution.

Il est à rappeler qu’afin de mettre fin au déséquilibre financier que connait la société Énergie du Mali-SA depuis plusieurs années, un Plan de développement du sous-secteur a été approuvé par les autorités de la Transition sur la période 2022-2026. Ledit Plan vise à apporter des solutions durables aux difficultés du sous-secteur de l’électricité, d’atteindre l’équilibre financier de la société Énergie du Mali, d’améliorer la gouvernance du secteur et le coût du mix de production d’électricité.

Le Plan, validé en conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022, « repose sur un important programme d’investissement axé sur l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables, la construction de lignes de transport et de distribution d’électricité afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles ».

Quant à la mise en œuvre de ce plan, elle permettra le renforcement de la part de la production solaire, la diminution de la part de la production thermique, l’amélioration des indicateurs opérationnels et financiers par l’augmentation du rendement moyen du réseau et la réduction du coût moyen de revient du Kilo-Watt-heure.

Mohamed Keita

