Lithium de Goulamina: le Mali obtient 30% d’intérêts grâce au nouveau code minier de 2023

C’est une information de l’Agence Ecofin. Le site spécialisé dans les informations économiques estime que le Mali deviendrait en 2024 comme le premier producteur de lithium en Afrique de l’Ouest, grâce au projet Goulamina. Ce, grâce au nouveau code minier qui permettra à l’Etat d’obtenir 30% d’intérêts dans la première mine de lithium de Goulamina, situé dans la région de Bougouni.

« La première mine de Lithium du Mali sera détenue à 30% par le gouvernement, avec 5% d’intérêts supplémentaires pour les investisseurs locaux », a –t-il écrit nos confrère de Ecofin quI cite la compagnie minière australienne Leo Lithium. Cette compagnie a annoncé, ce mercredi 8 mai, ²avoir cédé sa participation dans Goulamina au chinois Ganfeng Lithium. Les nouveaux intérêts obtenus par l’Etat du Mali seraient le fruit d’une longue discussion entre la compagnie minière australienne et les autorités maliennes par rapport à l’application du nouveau code minier adopté en 2023. Ce nouveau Code a obligé le Mali à revoir le projet de Lithium de Goulamina où l’Etat détenait seulement 20% des intérêts.

Le nouveau code permet désormais au gouvernement de prendre une participation de 10 % dans les projets miniers et l’option d’acheter 20 % supplémentaires au cours des deux premières années de production commerciale. Une participation supplémentaire de 5 % pourra être octroyée au secteur privé malien, portant les intérêts publics et privés nationaux dans les nouveaux projets à 35 %, contre 20 % aujourd’hui.

Le gouvernement Mali a dénoncé des irrégularités lors du transfert du permis d’exploitation minière de Goulamina entre le précédent propriétaire Firefinch et le nouveau Leo Lithium en exigeant l’obtention d’un nouveau permis. Selon l’Agence Ecofin, « Leo Lithium a contesté cette irrégularité sans obtenir gain de cause, laissant donc le projet Goulamina dans une sorte de vide juridique empêchant le début de la production attendue cette année ».

Par finir, Leo Lithium est parvenu à un accord avec son partenaire chinois Ganfeng Lithium et avec les autorités maliennes. Selon le site économique, l’accord permettra de céder entièrement le pilotage du projet lithium Goulamina à Ganfeng Lithium qui devrait débourser 342,7 millions de dollars pour acquérir la participation de 40% de la compagnie minière australienne. Ces incompréhensions entre l’Etat malien et la compagnie minière australienne ont contribué à retarder l’entrée en vigueur de la production du gisement Goulamina dont les premiers mènerais attendus au troisième trimestre 2024. Il faut rappeler que le projet Lithium de Goulamina à Bougouni est la première mine de Lithium la plus importante découverte en Afrique de l’Ouest. La durée de l’exploitation de la mine devrait atteindre selon les prévisions plus de 23 ans, avec une production annuelle pouvant atteindre 1 million de tonnes de concentré de spodumène.

Ce projet juteux suscite des convoitises en dehors du territoire malien. La Cote d’Ivoire voisine multiplie les manœuvres depuis novembre 2022 avec le précédent détenteur du permis d’exploitation de la mine pour le transport des minerais via le port d’Abidjan ou San Pedro. Les autorités ivoiriennes sont même passées à l’offensive en augmentant les capacités du port d’Abidjan qui passe de 200 000 à 300 000 tonnes de stockage afin de permettre d’exporter plus de 3 millions de tonnes de minerais par an.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

