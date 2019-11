La 9ème édition de la Journée des banques et établissements financiers du Mali se tiendra du 12 au 13 décembre prochain au Centre international de conférences de Bamako (Cicb) pour le Salon du Banquier et la conférence et à l’hôtel Maeva Palace pour la Nuit du Banquier qui récompense les acteurs du secteur bancaire. Si le thème de la 8ème édition portait sur la cybercriminalité, une menace pour les banques”, cette année l’accent sera mis sur ” La révolution digitale : quels enjeux pour les banques ?”

Après le succès de la 8ème édition de la Journée des banques et établissements financiers, qui s’est déroulée du 11 au 12 mai 2018 au Palais des Sports, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbef), sous le leadership de Bréhima Amadou Haïdara (directeur général de la Bdm-sa) est à pied d’œuvre pour l’organisation de la 9ème édition prévue du 12 au 13 décembre prochain. Cet événement annuel qui permet aux banques et établissements financiers de se rapprocher davantage de la population se déroulera en deux temps, notamment le Salon du Banquier au Centre international de conférences de Bamako (Cicb) le jeudi 12 décembre et la Nuit du Banquier, le 13 décembre, à l’Hôtel Maeva Palace à travers une soirée de gala.

Le thème de l’édition 2019 porte sur “La révolution digitale : quels enjeux pour les banques ?” tandis que celui de 2018 était axé sur “la cybercriminalité, une menace pour les banques”.

Comme lors des précédentes éditions, la journée des banques et établissements financiers est placée sous le haut parrainage du ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, non moins Premier ministre, chef du Gouvernement. Ainsi, l’ouverture de la journée sera marquée par l’intervention du président de l’Apbef, Bréhima Amadou Haïdara avant le discours de lancement du ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant. Ensuite, ce sera le lancement du Salon du Banquier où toutes les banques et établissements financiers vont présenter leurs services et produits à la population.

Le lendemain, un débat-télévisé est prévu pour discuter et échanger sur les enjeux de la révolution digitale au niveau des banques maliennes.

Pour clôturer en beauté, la journée sera bouclée à la Nuit du Banquier à travers une soirée de gala qui aura lieu à l’Hôtel Maeva Palace. Au cours de cette soirée, plusieurs distinctions seront décernées aux acteurs du secteur bancaire qui se sont distingués durant l’année.

Pour joindre l’utile à l’agréable, la soirée sera agrémentée par des prestations d’artistes de renommée internationale et une projection de vidéos.

L’un des temps forts de cette 8ème édition de la Journée des banques et établissements aura été la traditionnelle Nuit des banquiers. L’hôtel Maeva Palace a servi de cadre à cette soirée de gala pour clôturer en beauté cette édition. En plus du représentant du ministre de l’Economie et des finances, on notait la présence de Mme Touré Coumba Sidibé, en ce temps-là présidente de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbef) non moins directrice générale d’Ecobank-Mali et plusieurs responsables de banques et des institutions financières, ainsi que des partenaires.

Il est nécessaire de rappeler que plusieurs distinctions ont été décernées lors de la Nuit du Banquier de la 8ème édition. Un vibrant hommage a été d’abord rendu à l’ex-président de l’Apbef, Moussa Alassane Diallo, pour services rendus à la promotion de l’activité bancaire. A titre de reconnaissance, un trophée lui a été décerné.

Les responsables chargés de la communication au niveau des banques étaient aussi à l’honneur. Ils ont reçu chacun une distinction offerte par l’Apbef. Parmi les récipiendaires figurent Mme Traoré Kadi Bolly (responsable Marketing Communication et qualité de Coris-Bank Mali) Mme Koné Aïssata Bah (responsable communication et Relations publiques de la Bim-sa) Moussa Camara (chargé de communication de la Bnda) Mme Sow Fadima Théra (directrice adjointe à la Direction du marketing, du développement et de la communication de la Bdm-sa) Mme Mariko Maïmouna Traoré (chef de service marketing et communication de la Bsic-Mali) Safiatou Doumbia (responsable de communication d’Orabank-Mali) Mme Berthé Maïmouna Kanouté (responsable Marketing et communication de la Boa-Mali) Mme Oumou Fané ( chargée de communication à la Banque Atlantique-Mali).

Sans oublier Djénéba Siby (chef de service clientèle particuliers et professionnels à la Bcs-sa) Ibrahim Coulibaly (directeur de l’Action commerciale du marketing et de la communication de la Bms-sa) Mory Kane (chef du département Marketing et Communication de la Bci-sa) Mme Sèye Namissa Ly (chargée de Communication et Marketing de la Bicim) Tiémoko Dembélé (responsable Marque et communication d’Ecobank Mali) Mme Dembélé Aïcha Diakité (chargée d’étude et directrice d’exploitation du Fghm-sa) Mohamed Sangaré (responsable du département des Affaires générales et administratives du Fgsp-sa) et enfin Mamadou Madana (responsable recouvrement et contentieux de Alios Finance).

El Hadj A.B. HAIDARA

