Les importations frauduleuses fragilisent les industries de ciment

Au Mali, l’industrie du ciment est aujourd’hui menacée par la concurrence déloyale des importations illégales. Les techniques frauduleuses utilisées par certains importateurs mettent àmal l’équilibre des prix sur le marché, ce qui menace l’industrie.

Pour satisfaire les besoins du pays en ciment, beaucoup d’efforts sont faits par les industries du ciment au Mali dont la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM), implantée depuis 2004 à Bamako et qui produit du ciment de haute qualité sur son site de broyage situé à Diago à 35 km de la capitale. En plus des recettes fiscales apportées à l’Etat, la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM) a créé de manière directe et indirecte des milliers d’emplois et de nombreuses entreprises sous-traitantes liées au secteur du transport et de la logistique, la manutention, la maintenance, etc. Il s’agit donc de tout un écosystème économique à grande valeur ajoutée dans l’économie du pays, créé autour de l’activité de production et de commercialisation du ciment. Toutefois, le marché du ciment peine à connaître son équilibre aujourd’hui avec des importations frauduleuses qui ont fini de menacer le secteur.

Selon des sources proches des industriels du pays, l’offre en ciment au Mali est diversifiée, offrant ainsi aux consommateurs, un choix entre plusieurs marques et produits au normes internationales, respectant les standards de qualité, de santé et sécurité et de respect de l’environnement. «Le phénomène d’importation frauduleuse est de plus en plus visible dans le pays. Il constitue un réel danger, car nous assistons à l’effritement de notre marché, en faveur du ciment importé de façon frauduleuse. Les conséquences néfastes de la contrebande sur l’économie nationale sont bien connues. »

Pour faire passer leur forfaiture, les fraudeurs utilisent « la fausse déclaration de la valeur à l’importation, la sous-déclaration des coûts de fret, la minimisation des quantités de ciment dans les déclarations d’importation…», ont dénoncé nos sources.

Il urge donc pour « l’Etat à protéger l’industrie du ciment du pays qui est une fierté pour notre pays.» Cela consiste, expliquent nos sources, à la protéger contre la menace des importations frauduleuses.

M.D

