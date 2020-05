En cette période de Covid-19, le Mali fait face à une crise alimentaire et sollicite le concours des partenaires.

C’est dans ce cadre que le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a présidé ce jeudi 14 mai, la cérémonie de signature d’une convention d’assistance alimentaire entre l’ambassadeur de France au Mali, la représentante du Programme alimentaire mondial (PAM) et la représentante de l’ONG Action contre la faim (ACF).

C’est suite à l’appel lancé le 8 avril dernier aux partenaires techniques et financiers du Mali pour une aide alimentaire et nutritionnelle que la France a mobilisé une aide alimentaire d’urgence de 2 millions d’euros (plus de 1.300.000.000 F CFA) qui sera mise en œuvre par le PAM et ACF, à hauteur respectivement de 1,5 million et 500 000 euros.

Ainsi, plus de 60 000 personnes, impactées par l’insécurité dans les régions du Nord et du Centre de notre pays pourront bénéficier de cette aide.

SEM Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali, a également annoncé que dans le cadre de la deuxième tranche de son aide alimentaire, la France mobilisera deux millions d’euros supplémentaires pour le Mali.

Dans son intervention, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a remercié le Gouvernement français de cette aide et que les organismes chargés de la mise en œuvre de celle-ci.

Bréhima Diallo

Commentaires via Facebook :