Le ministre des Mines, le Pr Amadou KEITA, a informé le Conseil des Ministres du mercredi 22 janvier 2025 de la pratique de l’exploitation illégale des ressources minérales et de ses impacts sur l’environnement. En effet, depuis quelques années, l’exploitation illégale et irrégulière des substances minérales est pratiquée par des personnes, étrangères pour la plupart, lourdement équipées, laissant de plus en plus la place à des méthodes fortement mécanisées, aux conséquences encore plus dommageables sur l’environnement, la santé, l’économie et la paix sociale.

Les exploitants illégaux causent d’énormes dégâts à l’environnement, notamment la destruction de la faune, de la flore, la contamination des cours d’eau et contribuent également à l’alimentation des réseaux de trafics de drogue, d’armes, de personnes, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de l’extrémisme violent.

En outre, les exploitations illégales sont à l’origine de nombreuses pertes en vies humaines suite aux accidents et aux conflits générés entre les exploitants eux-mêmes, entre les exploitants et les populations ou entre les exploitants et les détenteurs de titres miniers.

Pour endiguer ce phénomène, des actions fortes menées, ont abouti au démantèlement de 61 sites d’exploitation illégale et à la saisie de nombreux équipements dont 286 pelleteuses et 63 véhicules.

Le Gouvernement mènera une lutte implacable contre les exploitations illégales à travers la mise en œuvre d’actions à court, moyen et long termes.

Publié le vendredi 24 janvier 2025 | Info Gouv

