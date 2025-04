Secteur des mines au Mali : L’investissement étranger responsable, une opportunité à l’employabilité et l’autonomisation des jeunes

Au Mali, les jeunes sont confrontés à d’énormes défis en terme de leur autonomisation, de leur devenir : chômage, insuffisance d’opportunité, manque de formation qualifiante et de qualité etc. Face à cela, seuls, les investissements s’avèrent être des solutions concrètes, et ce qu’ils soient étrangers ou endogènes, juste qu’ils soient responsables, notamment dans le secteur minier comme en témoignent des exemples du jalon de développement posé par des acteurs dudit secteur.

S’il est connu que les entreprises notamment privées génèrent des revenus pour renflouer leur caisse, il n’en demeure pas moins que leur responsabilité sociétale les contraint à investir dans leur environnement. Et les investisseurs étrangers responsables, singulièrement les entreprises minières sous nos cieux ne dérogent pas à cette règle. En effet, des entreprises minières étrangères présentes au Mali, ne se sont pas contenter d’extraire les ressources, elles ont contribué à l’émergence des jeunes, de leur communauté d’accueil, élargi au reste du Mali.

Grâce à ces investissements de nombreux jeunes ont pu accéder à des emplois rémunérés et sécurisés, à des formations, et à des bourses d’études, ainsi qu’à des programmes d’incubation qui les a aidé à concrétiser leurs idées en entreprises viables, créant par la même occasion d’autres emplois locaux.

L’exemple de Sikasso, de Bamako et autres, illustre à dessein l’impact de la présence de certaines de ces entreprises responsables au Mali. En effet, à Sikasso, on peut citer la contribution d’une compagnie minière dans le bien –être des population à travers la construction d’une route ralliant plusieurs villages de la localité, contribuant ainsi à améliorer leur accès aux marchés et au centre de santé. Idem à Bamako, où l’on fait également le constat des cliniques mobiles sur financements étrangers au bénéfice de nos couches vulnérables.

Le secteur minier contribue à grande échelle dans l’économie malienne (10% du PIB), et de par leur contribution, ces partenariats public-privé constituent sans nul doute un levier de développement. En effet, les taxes et redevances de ces entreprises minières permettent de soutenir les efforts du gouvernement dans ses différentes réalisations, tels dans les domaines de la santé, l’éducation, et les infrastructures. Comme l’a souligné un économiste malien lors d’une récente émission radiophonique « Ces revenus sont vitaux, mais leur impact dépend d’une gestion transparente et de relations de confiance avec le secteur privé »

Un partenariat public-privé gagnant- gagnant

Pour que ces bénéfices se fassent voir et se multiplient, il est essentiel pour notre pays d’établir avec ses partenaires à l’investissement une relation stable basée sur la confiance, et de l’intérêt réciproque. Pour cause, les entreprisses dont on fait cas, sont des investisseurs responsables, respectant les lois, ils forment les Maliens, cadre ou non et soutiennent les communautés. Aussi, il est important de rendre leur cadre d’exercice favorable afin qu’ils puissent bien opérer au grand bonheur de tous. Unanimement, les économistes soutiennent que l’investissement étranger responsable représente une véritable opportunité de développement socioéconomique. Ces opportunités sont incontournables pour le devenir des jeunes Maliens. Pour se faire, il est primordial, que l’Etat établit avec le secteur privé, les investisseurs étrangers responsables une collaboration étroite et transparente pour maximiser les chances de réussite de sa jeunesse.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

