Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Mahamoud Ould Mohamed a présidé le vendredi 22 avril 2022 dans la salle de conférence du département du Commerce, la cérémonie d’ouverture de la 4ème session ordinaire du comité d’orientation du Mécanisme de Financement des Systèmes Financiers Décentralisés (MEREF-SFD). L’occasion était opportune pour lui de saluer le comité pour les résultats obtenus et de l’encourager à relever les défis.

Cette quatrième session ordinaire avait à son ordre du jour l’adoption des rapports d’activité et financier de l’exercice clos, du programme de travail et son budget annuel (PTBA) 2022, l’examen du rapport du Comité d’Audit et les perspectives 2022, entre autres.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Industrie et du Commerce a expliqué que la mise en œuvre du PTBA 2021 du MEREF-SFD a permis d’atteindre des résultats importants. A l’en croire, deux lignes de refinancement, à savoir les ressources héritées du PMR/FCIP et celles affectées au projet INCLUSIF pour le financement des SFD partenaires, qui s’élèvent respectivement 8, 963 milliards FCFA et 7,028 milliards FCFA ont été investis dans 13 SFD partenaires intervenants dans la chaine de valeur agricole sur toute l’étendue du territoire national. « Environ 107 611 acteurs des organisations professionnelles agricoles, petites et moyennes entreprises agricoles, groupes démunis, jeunes ruraux (dont 64 199 femmes et 37 850 jeunes) ont bénéficié de crédits », se réjoui-t-il.

Toujours selon le Ministre, les 13 institutions de microfinance en question, ont financé, à leur tour, les activités suivantes pour leurs clients ciblés. Il s’agit entre autres de l’achat d’intrants et d’équipements agricoles ; la petite agriculture telle que le maraichage ; l’embouche et l’aviculture ; l’artisanat et le petit commerce.« Je tiens à signaler aussi que le MEREF SFD contribuera à l’atteinte des objectifs du projet INCLUSIF qui vise à bancariser 440 000 petits producteurs et 360 organisations professionnelles agricoles, d’ici 2024, à travers des conventions spécifiques », a-t-il déclaré, avant de féliciter et encourager l’équipe technique de coordination du MEREF-SFD pour sa volonté affichée de réussir le pari de l’inclusion financière au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :