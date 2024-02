Relance économique : Le CNPM prescrit l’équité fiscale pour booster les entreprises

Le président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), M. Mossadeck Bally, a remis le 20 février 2024 les conclusions des cinq groupes de travail que son organisation a mis en place après son installation à l’issue des élections patronales du 1er octobre 2022. Des conclusions fort intéressantes qui préconisent, entre autres, l’équité fiscale comme facteur de relance de notre économie.

Le président Assimi Goïta a accordé, le 20 février 2024, une audience à une délégation du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) conduite par son président, M. Mossadeck Bally. Elle était venue remettre au chef de l’Etat les conclusions des cinq groupes de travail que son organisation a mis en place après son installation à l’issue des élections patronales du 1er octobre 2022.

Selon M. Bally, les groupes de travail ont planché sur les facteurs perçus comme des éléments de compétitivité économique. Il s’agit précisément de l’énergie, des ressources humaines, des infrastructures, de la fiscalité et du financement. Et cela pour baliser les pistes de relance d’une économie très affectée ces dernières années par les crises sécuritaire et sanitaire (Ebola et Covid 19) et l’inflation liée au conflit entre la Fédération de Russie et l’Ukraine. Et c’est une synthèse des conclusions des travaux que la délégation est venue faire au Colonel Assimi Goïta. Elle repose sur des recommandations pertinentes comme l’établissement de l’équité fiscale. «Au Mali, 10% des entreprises payent 90 % des impôts», a déploré Mossadeck Bally. Selon lui, l’élargissement de «l’assiette fiscale» va contribuer à la relance économique et «créer des emplois».

Le patronat malien a réitéré au Chef de l’État sa disponibilité à approfondir la discussion avec son cabinet et les départements ministériels concernés. Le président du Cnpm a confié à la presse que le Chef de l’État a été très à l’écoute et qu’il a beaucoup apprécié ce cadre d’échange qui a été fructueux et instructif. «Le Colonel Assimi Goïta a été très à l’écoute», a confié à la presse Mossadeck Bally tout en soulignant que cette rencontre a aussi été très utile pour le patronat.

A rappeler que cette audience accordée à la délégation du Cnpm avait été élargie au ministre de l’Économie et des Finances ainsi qu’à celui chargé de l’Industrie et du Commerce. Gageons que le patronat va se battre pour une exploitation judicieuse des conclusions de ses groupes de travail par le gouvernement.

Kader Toé

