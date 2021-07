Sénégal : La BDM s’installe au pays de la Téranga

La Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a procédé le jeudi 15 juillet 2021 à Dakar à l’inauguration officielle de sa succursale du Sénégal. C’était sous la présidence du ministre malien de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Ag Mahmoud, du Directeur général du secteur financier et de la compétitivité du Sénégal, du Directeur national de la Bceao pour le Sénégal, du Président du Conseil d’Administration de la BDM- SA, Ahmed Mohamed Ag Hamani, de nombreuses personnalités du secteur bancaire et des représentants de la forte communauté malienne vivant au Sénégal.

L’ouverture des guichets BDM au Sénégal a été saluée par les autorités sénégalaises qui y voient un élargissement de l’offre de services financiers au profit des populations et des entreprises et un outil fort dans l’accomplissement des objectifs de coopération entre le Mali et le Sénégal.

Quant à la communauté malienne vivant au Sénégal, elle perçoit dans la présence de la BDM comme un motif de fierté nationale et un lien de rapprochement avec le pays d’origine. Pour Les hommes d’affaires maliens importateurs ou exportateurs du corridor Sénégal-Mali, la création de la succursale BDM est tout simplement un motif de soulagement tant elle pourra contribuer à faciliter leurs transactions et à sécuriser leurs avoirs.

BDM Sénégal constitue la 6e représentation du Groupe BDM hors du territoire malien après BDM France, BDU Guinée Bissau, BDU Côte-d’Ivoire, BDU Burkina Faso et le bureau BDM installé en Espagne.

Sur le territoire malien, la BDM-SA dispose d’un réseau de près de 70 agences, bureaux et points de vente. Ce qui en fait la banque la plus implantée au Mali.

Pour se donner les moyens de son ambition c’est-à-dire figurer au peloton de tête des groupes bancaires africains, la BDM a fait passer en 2021 son capital de 25 à 50 milliards de F CFA.

Déjà, de par les résultats qu’elle engrange exercice après exercice, la BDM-SA en plus de conforter sa place de première banque de la place du Mali s’est placée au rang de 5e groupe bancaire de la zone Uémoa.

Ces performances lui a valu plusieurs prix et reconnaissances dans le monde notamment dans la presse spécialisée. Ainsi la revue économique africaine Financial Afrik a classé en 2020, la BDM-SA parmi les 30 banques africaines à plus fort impact du continent africain.

En juin dernier, lors de la cérémonie annuelle des African banker Awards en marge des assemblées de la BAD, la BDM-SA a été plébiscitée pour la deuxième fois « meilleure Banque de l’Afrique de l’Ouest». Dans le même temps, son Directeur général Bréhima Amadou Haïdara est nommé aussi pour la 2e fois parmi les 5 meilleurs dirigeants bancaires africains.

Le Togo est la prochaine destination de la BDM, la succursale de Lomé ouvrira très bientôt ses guichets ensuite suivront selon les propos du Président du Conseil d’Administration de la BDM-SA appuyés par l’Administrateur Directeur, suivront rapidement les succursales du Benin et du Niger pour achever la couverture des 8 pays de la zones Uémoa.

Issoufi Ousmane Touré

Correspondance particulière

