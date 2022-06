Monsieur Aboubacar Sadikh Diop remplace M. Brelotte Ba à la tête d’Orange Mali. Qui, après 4 ans de loyaux et valeureux services à la direction d’Orange au Mali s’envole pour d’autres défis. Il est remplacé par M . Aboubacar Sadikh Diop qui a été présenté au public en faveur d’une belle cérémonie organisée le mercredi 22 juin à l’hôtel Radisson Collection. A la même occasion, il a été offert à M. Brelotte Ba un beau pot de départ au cours duquel ses collègues l’ont célébré et vanter ses qualités professionnelles et humaines durant son temps de fonction. Les ministres de la Culture, de l’artisanat et de l’industrie hôtelière et du tourisme et celui en charge de l’énergie et des mines avaient effectué également le déplacement pour signifier leur amitié à M. Brelotte Ba avec qui ils ont entretenu de belles relations. Le ministre de la culture a chaleureusement remercié M. Ba pour son investissement en faveur de la promotion de la culture au Mali. En effet, le ministre de la culture est revenu sur les nombreux appuis et soutiens de la société Orange aux côtés des populations, un soutien porté ces dernières années sous le leadership et le dynamisme de M. Ba . Qui a été salué pour son grand sens élevé d’innovation et loyauté. Son remplaçant a également eu droit à un beau accueil et tous se sont engagés à l’accompagner au mieux à la réussite de sa mission.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

