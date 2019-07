La société a offert 4 billets d’avion pour assister à la finale de la CAN au Caire, deux motos Djakarta, deux téléviseurs à écran plat, deux enveloppes de 150 000 FCFA chacune

En vue de promouvoir ses produits et ses services, ainsi que la fidélisation de sa clientèle, la société de téléphonie mobile Malitel a mis en place un jeu Tombola CAN Egypte 2019 pour permettre à trente-six (36) de ses clients de gagner de nombreux lots jusqu’au 19 Juillet 2019.Dans ce cadre, l’opérateur historique de téléphonie mobile, sous la houlette de Mme Sissoko Alimata Traoré, a procédé le lundi 8 juillet dernier à la place CAN sise l’ACI 2000, à la première remise des cadeaux de la Tombola Foot 2019. C’était en présence d’un parterre des supporters venus regarder en direct le match Mali-Côte d’Ivoire sur l’écran géant installé par la société Malitel.

La Tombola CAN Egypte 2019 a mis en jeu différents lots à gagner via un tirage au sort grâce à une souscription aux forfaits Damou ou Grati+ Kura de Malitel à partir de 300FCFA.

Au total, pour cette première remise des cadeaux, 4 billets d’avion pour assister à la finale de la CAN au Caire, deux motos Djakarta, deux téléviseurs à écran plat et deux enveloppes de 150 000 FCFA ont été distribués aux gagnants.

Ainsi, Youssouf Kouma et Abdoulaye Traoré ont respectivement gagné la somme de 150 000FCFA. Quant à Diarra Mariam Coulibaly et Lassina Traoré, ils ont chacun bénéficié d’un téléviseur écran plat ; Sékou Konta et Souleymane Ouattara ont reçu chacun une moto Djakarta. S’agissant des 4 billets d’avion pour assister la finale de la Can en Egypte, les heureux gagnants sont : Abdoulaye Souleymane Haïdara, Moussa Sidibé, Mohamed Moctar Coulibaly et Seydou Dembélé. En plus du billet aller-retour, ils ont été gratifiés chacun de la somme de 150 000FCFA.

AMTouré

